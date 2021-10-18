بيج رامي: اللي هيجي مصر هيكون في ضيافتي ونحن أصحاب كرم

عرضت قناة تن تقرير فيديو، عن المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس لـ بيج رامي بعد حصوله على لقب Mr. Olympia للمرة الثانية على التوالي .

وسأل أحد الصحفيين الأجانب " بيج رامي " على أنه يود زيارة مصر، قريبا، وجاء رد بيج رامي كالتالي : " من فضلكم إذا أراد أى شخص أن يأتي إلى مصر فليأتي وسيكون في ضيافتي .. اعلم انه يمكنني فعل ذلك.. لا تقلقوا نحن أصحاب كرم " .

وتايع بيج رامي : " لا تقلقوا نحن أصحاب كرم .. ويمكننا فعل ذلك .. ومصر هي البلد الأجمل في العالم .. ويمكنكم زيارتها في أي وقت " .

وطلب منه الصحفي أن يتواصل مع عالم الآثار الدكتور زاهي حواس لأنه يريد أن يتقابل معه ، قائلا : “من فضلك أتصل به وقل له صديقك قادم “ ، ورد ” بيج رامي ” : “إنه رجل ودود للغاية و الجميع يعلم أن مصر لديها تاريخ عريق ” .

