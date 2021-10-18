يعرض في السينمات المصرية.. قصة فيلم Dune قبل طرحه في أمريكا

يعرض فيلم Dune في السينمات المصرية منذ نهاية سبتمبر الماضي، إلى جانب عدد من دور العرض الأوروبية، وحقق إيرادات بلغت 129 مليون دولار، وهو رقم مخيب لآمال صناعه، خاصة في ظل الاحتفاء الشديد به من قبل جمهور مهرجان كان.

قصة فيلم Dune

الفيلم مقتبس عن رواية الخيال العلمي التي صدرت بنفس الإسم للكاتب فرانك هربرت، و تدور أحداثه حول بطل أسطوري - بول أتريدس - الذي ولد ليلقى مصير عظيم يفوق فهمه، يلزمه بالسفر إلى أخطر كوكب في الكون ليضمن مستقبل عائلته وشعبه.

فيلم Dune بطولة تيموثي شالاميه، وأوسكار آيزاك، زيندايا، خافيير باردم، جايسون موموا وآخرين، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي، فيما كشف صناعه عن وجود جزء ثاني من هذا العمل.

حظي فيلم المخرج دينيس فيلينوف المنتظر DUNE باستقبال باهر من قبل جمهور مهرجان فينيسيا، ووقف الجميع عقب عرضه يصفقون لصناعة لمدة حوالي 8 دقائق بحسب موقع هوليوود ريبورتر.

استقبل جمهور فينيسيا فيلم DUNE بصورة هائلة ووصفوه بأنه عمل رائع، وكان من بين الحاضرين المخرجة الحائزة على الأوسكار كلوي تشاو التي حرصت على تهنئة صناعه.

فيلم DUNE من إنتاج شركة وارنر بروس، وتدور أحداثه في المستقبل البعيد حول مجتمع إقطاع تتحكم فيه العائلات النبيلة، وسيعرض على منصة HBO MAX يوم 22 أكتوبر.