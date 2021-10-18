هل تظهر سلالات جديدة من كورونا بسبب اللقاحات؟.. استشارى يكشف

قال الدكتور محمد الشرع، استشاري جراحة عامة، إن هناك دول نامية، مثل دول شمال أفريقيا وشرق أسيا ، مازالت حتي الآن تجهز لأخذ الجرعة الأولي من اللقاح ضد كورونا.

وأضاف محمد الشرع ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العالم عبارة عن قرية، حيث أن إعطاء اللقاحات داخل حدود معينة لا يحمي مواطنيها من تحورات كورونا، نتيجة حركة الطيران.

وتابع أن هذا يأتي لحماية من هم في أوروبا يجب إعطاء اللقاح للموجودين في الأميركتين، وبالتالي حتي يكون المجتمع كامل خالي من كورونا، لافتا إلى أن المتحور عبارة عن شكل شاذ للفيروس الأخير.

وأشار إلى أنه يتم تشكيل هذا الشكل الشاذ داخل الجسم نفسه، وبالتالي يمكن الدخول في سلسلة جديدة من التحورات بأعراض أخرى وانتشار أعلي، متابعا أنه حتي الأن سلالات كورونا متشابهة في الأعراض والانتشار، ولكن من الممكن أن يخرج متحور عن طوره وهنا تبدأ مشكلة جديدة.