أبرزها الطاقة.. البرلمان يكشف مكاسب العلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص.. ونواب: مدخل القاهرة إلى أوروبا

خارجية النواب: القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص ستشهد توقيع اتفاقية الربط الكهربائي

خارجية الشيوخ تكشف مكاسب مصر الاقتصادية والسياسية من القمة الثلاثية

طاقة النواب: القمة الثلاثية تضع مصر على خارطة الطاقة العالمية وعبر المتوسط

أشاد نواب البرلمان بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة أثينا الثلاثية، غدًا الاثنين، والتي تنعقد بين مصر وقبرص واليونان، وذلك لمناقشة مناقشة تطورات المشكلة القبرصية والتعاون في مجال الطاقة والتطورات الإقليمية واستعراض التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث.

وفي هذا السياق، قال النائب مجدي عاشور، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن العلاقات المصرية اليونانية ترجع إلى ما يقرب من ثلاثة قرون، حيث بدأت منذ عام 1833، إلا أنها شهدت تطورا ملحوظا وطفرة في العلاقات خاصة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة وبالتحديد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر قبل 7 سنوات.

وأوضح عاشور في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الطفرة ظهرت في اللقاءات والاتفاقيات المتبادلة بين البلدين، والتي أخذت طابعا اقتصاديا، حقق المكاسب الاستثمارية والتجارية، حيث ارتفعت الصادرات المصرية لليونان، كما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بهدف تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة البحر المتوسط.

وتابع عضو خارجية النواب: هذا بالإضافة إلى مباحاثات النفط والطاقة بين البلدين واستثمارات الشركات اليونانية في أنشطة البحث والاستكشاف في مصر، إلى جانب التوقيع على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسّط إلى منظّمة إقليمية، مقرّها القاهرة.

وتوقع النائب، أن تتناول القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والتي تستضيفها أثينا غدا، الملفات الإقليمية والاقتصادية المشتركة بين هذه الدول، وأبرزها الربط الكهربائي بحيث يتم التوقيع على اتفاقية الربط الكهربائي وغيرها من الاتفاقيات المشتركة.

بدوره أكد النائب حازم عمر، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على أهمية القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص خاصة في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها دول أوروبا نتيجة الضغط الروسي، متوقعا أن تتناول القمة غدا هذه الأزمة بحيث يتم تدشين خط غاز من مصر إلى اليونان ومنها إلى دول أوروبا لحل هذه الأزمة.

وأضاف عمر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تعاون الثلاثي يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والسياسية، حيث سيسفر التعاون بين مصر واليونان وقبرص في مجال الطاقة والكهرباء إلى زيادة صادرات مصر من المنتجات غير البترولية ومساندة دول الاتحاد الأوروبي في أزمة الطاقة، الأمر الذي ينعكس سياسيا بدوره على مصالح مصر الإقليمية والدولية.

وتابع عضو خارجية الشيوخ، أن هذا الانعكاس سيظهر في دعم دول أوروبا لقضية مصر العادلة في أزمة سد النهضة، إلى جانب دعم القاهرة في حملات التشويه التي تنها بعض الدول الخارجية خاصة فيما يخص حقوق الإنسان، وأخيرا تعظيم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

في سياق متصل، قال النائب ناصر عطية، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن القمة الثلاثية غدا بين مصر واليونان وقبرص تأتي بعد أيام من مشاريع مصر للربط الكهربائي مع أوروبا، سواء اليونان أو مؤخرًا مع جمهورية قبرص، الأمر الذي يؤكد اقتراب تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع خاصة في ظل الاهتمام المتبادل بين مصر واليونان وقبرص، بحيث تشهد قمة غدا توقيع الاتفاقيات وانطلاق مشروع الربط الكهربائي.

وأوضح عطية في تصريحات خاصة، أن الربط الكهربائي سيسهم في إنشاء شبكة ربط قوية، لتحسين أمن الإمداد بالطاقة، وتحفيز التعاون الإقليمى وجلب الرخاء، وذلك عبر إنشاء خطوط لنقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة.

وأردف النائب: مشروع عملاق يؤكد وجود مصر على خريطة الطاقة العالمية وعبر المتوسط، وبالخصوص الطاقة الجديدة والمتجددة كما يؤكد نجاح القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي في القضاء نهائيًا على العجز في الكهرباء والانطلاق نحو تصدير الفائض.