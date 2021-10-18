محافظة البحيرة .. حبس المتهم بقتل تاجر بمركز بدر على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، بحبس المتهم بقتل تاجر بقرية النجاح، 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له فى الميعاد القانونى.

بلاغ بمقتل تاجر بمركز بدر

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من أهالي قرية النجاح التابعة لمركز بدرة بالعثور علي جثة شخص مصاب بعدد من الطعنات بالجسم ملقاة أمام أحد المنازل بالقرية في ظروف غامضة.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مقتل "أحمد.م.و". 33 سنة، تاجر، ومقيم بمركز تلا بمحافظة المنوفية،ملقاة أمام أحد المنازل بقرية النجاح، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

كشف غموض العثور على جثة التاجر

ووجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث جنائي بالمديرية لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى الجاني تبين أنه طالب جامعي، قام بطعنه بسكين بعد أن ضبطه في وضع مخل مع والدته داخل حجرة نومها، تم القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.