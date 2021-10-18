تزايد الإقبال على شراء حلاوة المولد بالأسواق.. بث مباشر

رصدت عدسة موقع “ صدى البلد ”، اليوم الاثنين ، إقبال المواطنين على شراء حلاوة المولد فى ذكرى المولد النبوى الشريف .

وشهدت محال حلوى المولد اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء حلوى المولد.

وفى وقت سابق أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم شراء حلوى المولد النبوى، لافتا إلى أن سيدنا محمد ولد في ليلة 12 من شهر ربيع الأول.

وأضاف شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن الاحتفال بذكرى المولد النبوى يكون بكل طاعة تقرب إلى الله مثل تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدح سيدنا محمد وإطعام الطعام .

وتابع المفتي: كذلك المظاهر التى تدخل الفرح ومنها شراء الحلوى والتهادي بها.

وأوضح مفتى الجمهورية، أن الاحتفال بالمولد النبوى مشروع ودليل على حبنا لسيدنا محمد، والعلماء استحسنوا الاحتفال به.