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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس إدارة حماية النيل يوضح أسباب إزالة التعديات على فرعي رشيد ودمياط ..فيديو

تعديات نهر النيل
تعديات نهر النيل

أكد أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، أن أجهزة الدولة تنفذ حالات الإزالة للمخالفات علي المجاري المائية والأراضي الزراعية وأراضي الدولة دون استثناء، لافتا إلى أن فرعي رشيد ودمياط من المصبات الخاصة بمصر على البحر المتوسط .

 

وأضاف أيمن أنور خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناة " الحياة"، أن التعديات على فرعي رشيد ودمياط كانت تمنع الدولة من توصيل المياه إلى المواطنين، لافتا إلي أنه يوم الخميس الماضي تم إزالة 739 تعدي علي فرع دمياط و 3000 آلاف تعدي علي فرع رشيد.

 

وأوضح ايمن انور ، ان جميع الإزالات تتم بغض النظر عن صاحب التعدي ونعمل على إزالة جميع التعديات علي مستوي المحافظات ووصلت إلى 4100 تعدي.


حملات موسعة.. الري: إزالة 8000 حالة تعد على نهر النيل

 

تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية في إطار حملات موسعة لإزالة التعديات فى غضون ستة أشهر، وتبلغ أعداد الإزالات المستهدفة حوالى ١٦٥ ألف حالة بمساحة ١٩.٤٠ مليون متر مربع تقريبا، وتم حتى تاريخه إزالة ٧٩٨٣ حالة بمساحة ١.٧٠ مليون متر مربع تقريبا، ليصبح اجمالى أعداد الازالات المتبقية حوالى ١٥٧ ألف حالة بمساحة ١٧.٧٠ مليون متر مربع تقريبا ، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.

 

كما تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، وأعمال تأهيل المساقى بمحافظات الجمهورية المختلفة، حيث شمل المشروع ترع بأطوال ٩٥٢١ كيلومترا حتى تاريخه، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل ٢٩١٠ كيلومترات.

إزالة التعديات الأراضى الزراعية رئيس الإدارة المركزية البحر المتوسط القاهرة الكبرى تعديات دمياط اراضي الدولة وزارة الموارد المائية

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