جامعة عين شمس خلال 24 ساعة .. إعلان نتيجة التشعيب بعد النظر في التماسات كلية الزراعة .. وافتتاح المسجد بعد تطويره .. والأوراق المطلوبة لدعم المصروفات الدراسية

جامعة عين شمس خلال 24 ساعة

نتيجة التشعيب بعد النظر في التماسات بزراعة عين شمس

الأوراق المطلوبة لدعم المصروفات الدراسية بجامعة عين شمس

تجارة عين شمس تنهي استعدادها للمشاركة في مسابقة البحثية للمحللين الماليين

شهدت جامعة عين شمس العديد من الأحداث خلال 24 ساعة المنقضية على كافة المستويات، والتي كان أبرزها ظهور نتيجة التشعيب بعد النظر في التماسات كلية الزراعة.

ظهور نتيجة التشعيب

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتيجة التشعيب بعد النظر في التماسات الطلاب لجميع الطلاب الذين تقدموا، ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال الموقع الرسمي للكلية.

وشدد الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لصدي البلد على طلاب المستوى الأول هندسة الالتزام بجدول المجموعة الموجود بها اسمه (مرفق كشوف المجموعات من ١ إلى ٢) وعدم الحضور مع مجموعة أخرى.

وأكد عدم السماح بالتواجد داخل حرم الكلية لمن لم يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كرونا، وعلى المتواجدون الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة الإجراءات الاحترازية.

المجموعة الأولى

‏https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elkordy_agr_asu_edu_eg/EUy5L_Nvy5lAkruUAUoiTgkBQz06LYqe1S3xwTcTFTLOjw?e=YhnzZM

المجموعة الثانية

‏https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elkordy_agr_asu_edu_eg/EZkIfGhVtQJNgqEmNI2sSa0BPQhuflx1ayfPzFNuUVa0MA?e=Pu6tTC

الأوراق المطلوبة لتخفيض المصروفات

وقالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إنه سيتم تقديم البحث الاجتماعي لطالبات الكلية للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ابتداء من السبت ٢٣ أكتوبر الجاري.

وأوضحت أميرة يوسف، لـ صدي البلد، أن البحث الاجتماعي خاص بعدم المصروفات الدراسية فقط وليس له علاقة باشتراك المترو أو كارنيه الكلية أو cd

وأشارت إلي أن الطالبات اللائي لا ينطبق عليهن الدعم من صندوق التكافل الاجتماعي:

-الطالبة الراسبة

-الطالبة المفصولة

-الطالبات الخريجات

-الطالبة المقيدة بالمدينة الجامعية

-الطالبة بالأقسام التربوية العلمية باللغة الإنجليزية



وأكدت عميد كلية البنات جامعة عين شمس أن الكلية تقوم بتطعيم جميع الطالبات بالتعاون مع الوزارة وتخصيص أماكن للتطعيم. منوها الى أن الكلية تستقبل العديد من الطالبات يوميا للتأكد انه مع بداية العام الدراسي الجديد يكون جميع الطالبات قد تلقوا لقاح كورونا وأما عن الطالبات المستجدات سوف يتم تطعيمهن مع الكشف الطبي .

الأوراق المطلوبة لدعم المصروفات الدراسية لطالبات كلية البنات جامعة عين شمس من صندوق التكافل الاجتماعي للعام ٢٠٢١-٢٠٢٢:

-إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للطالبة وولي الأمر (الأب والأم )سارية وصورة شخصية للطالبة

-وفي حالة وفاة احد الوالدين او كلامها يجب احضار شهادة الوفاة او اصل ما يثبت قيمة المعاش

-وفي حالة طلاق الوالدين يتم تقديم صورة من قسيمة الطلاب

-وفي حالة ان يكون الوالد مزارع تقديم ما يثبت من الجمعية الزراعية بعد امتلاكه اي أراضي

-وفي حالة ان يكون ولي الأمر له دخل ثابت يجب احضار مفردات الدخل حديثة ومختومة

-وفي حالة مرض الطالبة او اي فرد من أفراد الأسرة يام تقديم التقارير الطبية التي تثبت ذلك

افتتاح مسجد الجامعة

كما افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ونظيره السوداني الدكتور نصر الدين مفرح والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ؛ مسجد الجامعة بعد تطويره وتجديده.



وشدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف علي أهمية وجود المساجد بكل الجامعات والكليات والمدن الجامعية لبناء الوعي الديني بصورة صحيحة وعدم إيجاد بيئة صالحة لتغيير افكار وتوجهات الشباب والتأثير عليهم من قبل الجماعات المتطرفة، داعيا الجامعات لبناء مساجد جامعة بدلا من اللجوء للزوايا والغرف.

وأكد د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن المسجد سيتم ادارته بواسطة وزارة الاوقاف ، حيث تم الاتفاق علي تخصيص امام للمسجد، مشيرا إلى أن الدور الأرضي للطلاب والعلوي للطالبات.

كما اوضح ان الجامعة ستقوم بإقامة دورات تدريبية في للأئمة والدعاة بدولة السودان الشقيق.



جدير بالذكر أن مسجد جامعة عين شمس الذي قام بالاشراف علي تنفيده مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة ، تصل مساحته ل 1000 م٢ ويتسع ل 500 مصل ، تم تجهيزه طبقا لأعلي المواصفات.

أعلنت الدكتورة هيام وهبه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف الرسمي لفريق CFA بكلية التجارة جامعة عين شمس أنه تم الانتهاء من اختيار الفريق الذى سوف يمثل كلية التجارة وجامعة عين شمس فى المسابقة البحثية للمحللين الماليين والتى تعقدها الجمعية العالمية للمحللين الماليين Chartered Financial Association (CFA) لعام 2022.



وأوضحت ا.د هيام وهبة انه تم الإعلان لطلاب الفرقة الرابعة شعبة اللغة العربية، اللغة الانجليزية، القسم الفرنسي، كذلك طلبة الفرقة الثالثة والرابعة بنظام الساعات المعتمدة بالغتين العربية و الانجليزية، برنامج كين وأوشن و طلبة الماجستير بالكلية.

ومرت فاعليات عملية الاختيار بخمس مراحل أولها الإعلان عن فتح باب التسجيل بالمسابقة حيث تقدم 156 طالب ، وبعد فحص طلبات الترشح خضع 102 طالب للمرحلة الثانية وهي المقابلات الشخصية، والتي أدت الى تأهيل 28 طالب للمرحلة الثالثة وهي عبارة عن امتحان تأهيلي للمتسابقين في اللغة الانجليزية، المحاسبة المالية، الادارة المالية والتحليل الاقتصادي نجح خلالها 24 طالبا، وتمكنوا من الوصول الى مراحل الأخيرة وهي تنظيم منافسة داخلية تعتبر محاكاة للمسابقة الرسمية CFA Research والتى انعقدت داخل الكلية بمشاركة خبراء متخصصين فى التفييم والتحليل المالى تم خلالها تقسيم الطلاب الى 4 فرق بحيث يتكون كل فريق من 6 أعضاء تنافسون معًا من خلال للتدريب علي المسابقة الفعلية لاختيار الفريق المشارك في المسابقة الرسمية.

وعن المسابقة البحثية للمحللين الماليين CFA.

وأوضحت أ.د/ هيام وهبة إلى أنها نشاط تطوعي، ويعد أهم مسابقة دولية بحثية في مجال التمويل والاستثمار والتي ينظمها معهد (CFA institute) حيث تتنافس جامعات دول العالم لاختيار أفضل فريق جامعي يقوم بتحليل مالي للشركات. وتعد جامعة عين شمس ممثلة فى كلية التجارة هي الجامعة المصرية الوحيدة التي فازت بالمسابقة ثلاث مرات من قبل ومثلت مصر في المسابقات الإقليمية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا التي أقيمت في لندن، ودبلن، وزيوريخ خلال الأعوام 2013 و 2018 و 2019.

ووجهت الدكتورة هيام وهبة الشكر للإدارة العليا لجامعة عين شمس والتى تحرص كل الحرص علي دعم مختلف الأنشطة الطلابية والبحثية التى تصقل من مهارات الطلاب لتجعلهم اكثر منافسة فى سوق العمل.