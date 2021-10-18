تامر أمين: محمد صلاح يستحق أن يكون نمبر وان

قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على أداء محمد صلاح العالمي مع نادي ليفربول الانجليزي، إنه يستحق أن يكون نمبر وان.

وأضاف تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "محمد صلاح نجم عالمي، واليوم هو أحسن وأفضل لاعب في العالم ".

وأضاف تامر أمين: "محمد صلاح يتفوق الآن على ميسي، والغريب في الأمر أن هناك ناس معترضة على أن محمد صلاح الأفضل في العالم".

وتابع تامر أمين: "هناك مصريين ينتقدون محمد صلاح وأداؤه على الرغم من إشادات العالم كله بـ محمد صلاح وحديث الجميع على أنه الأفضل في العالم".

واستطرد تامر أمين: "محمد صلاح ابن مصر وعلينا كمصريين أن ندعمه كثيرا، ولا يصح أن نشوه انفسنا ونشوه الرموز التي تحقق طفرات".