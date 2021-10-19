لمواجهة كورونا.. تحرير 16 محضر عدم ارتداء كمامة في البحيرة

محافظة البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة عدة حملات على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة.

وأسفرت الحملات عن رفع ١٦٣ حالة إشغال مخالفة ما بين ثابت ومتحرك وفروشات وكراسي بدمنهور، كما تم تحرير ١٦ محضر عدم ارتداء كمامة بمركز كوم حمادة.

جاء ذلك استجابة لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.