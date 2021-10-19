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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

ضمن مبادرة الرئيس... فحص 29925 تلميذا لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

الكشف على طلاب المدارس
الكشف على طلاب المدارس البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة .

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فحص ٢٩٩٢٥ تلميذ لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

 

أشار محافظ البحيرة أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر حتى ثاني أيام المبادرة بلغ ٢٩ ألف و ٩٢٥ طالب وطالبة ، حيث تم فحص ٢١٠٠٠ من طلاب القطاع الريفي ، بينما تم فحص ٨٩٢٥ من طلاب الحضر .

 

أوضح محافظ البحيرة، أن المبادرة تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف فحص طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة من خلال ١٣٠ فريق طبي متخصص ، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم (قصر القامة) و يتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل و مقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضاً سمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن و طول الطفل و قياس كتلة الجسم و مقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وفى حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه و سيتم متابعة الاطفال اثناء و بعد الحملة و حتى يتم شفاء الطفل تماما .

 

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