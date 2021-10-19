محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رصف شارع ٢٣ ديسمبر

تابع اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، أعمال رصف شارع ٢٣ ديسمبر ، مؤكدا أنه جاري الانتهاء من أعمال التطوير بنطاق شارع ٢٣ ديسمبر ، والتى تأتى في إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الازدحام .

واستعرض " محافظ بورسعيد " الأعمال التي تمت حتى الآن ، مشيرا إلى أن أعمال التطوير الجارية بشارع ٢٣ ديسمبر تشمل بداية شارع ٢٣ يوليو و حتى مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحي وبطول ٣٨٠٠م تحت إشراف " مديرية الطرق " ببورسعيد ، وبالتنسيق مع حي المناخ و حي الزهور و حي الضواحي ، رافقه خلال جولته الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

كما أطلع " محافظ بورسعيد " على أعمال دهان واجهات العمارات السكنية بلون واحد فى نطاق شارع ٢٣ ديسمبر ، موضحا أن أعمال التطوير تشمل التوسعة و تأسيس بعض الأماكن و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشآت و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية ، بما يخلق محور مروري على أعلى مستوى بالمنطقة.

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