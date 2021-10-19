عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد مكي يهنئ متابعيه بمناسبة المولد النبوي الشريف

أحمد مكي
أحمد مكي

هنأ الفنان أحمد مكي، جمهوره بمناسبة المولد النبوى الشريف ، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”. 

 

وعلق أحمد مكي قائلًا:" كل عام وأنتم بخير بمناسبه مولد أرقى الخليقه خَلقا وخُلُقا ... النبي ( محمد ) عليه أفضل الصلاه والسلام وعلى آل بيته الأطهار ".  

 

وكشفت الفنانة هنادي مهنا، فى تصريح خاص لموقع صدى البلد، عن ذكرياتها مع يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والذي نحتفل به اليوم الثلاثاء.

وقالت هنادي مهنا: "أحب أكل حلوى المولد وخاصة الحمصية، فهي من أكثر الحلويات التي أحرص على تناولها".

 

وعن عروسة المولد؛ قالت "لست من هواة عروسة المولد، وكنت في بعض الأوقات أتخوف من شكلها".

 

وفي سياق متصل، تحدثت النجمة سمية الخشاب، عن ذكرياتها مع حلوى المولد النبوي، وأول عروسة مولد حصلت عليها.

 

وقالت سمية الخشاب، في تصريح خاص لصدى البلد: "أول عروسة مولد أعطاها لي والدي حيث كان يحرص دائما أن يشتري لي عروسة كل عام، وكانت هذه عادة تجعلني أشعر بالسرور".

 

وأضافت سمية الخشاب: آكل الحمصية دائما، مش بس في المولد، وأحب الملبن للغاية مع عين الجمل"؛ وقالت مازحة: "ملبن مصر بيحب الملبن.

 

من جانبها كشفت النجمة أيتن عامر عن ذكرياتها مع المولد النبوي الشريف، وقالت: ذكرياتي مع يوم الاحتفال بذكرى المولد النبوي ترتبط بي منذ الطفولة حيث أن والدي كان أول من أهداني بعروسة المولد ، وكنت سعيدة للغاية وقتها ".

 

وأضافت إيتن عامر :" أحب أكل حلوى المولد ، حيث  يعد أفضل الحلوى بالنسبة لي  هي الحمصية و الملبن، والتي أحرص على تناولهما في هذا اليوم ".

احمد مكي الفن انستجرام ذكريات حلويات احتفال مصر المولد النبوي الشريف

موضوعات متعلقة

بإطلالة ساحرة.. أمينة خليل تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

آسر ياسين يستمتع بأجواء الجونة علي طريقته الخاصة.. شاهد

محمد رمضان من داخل طائرته الخاصة : في البداية كنت بسافر بقطر

بفستان أبيض.. ناهد السباعي تتألق من مهرجان الجونة

صورة سيلفي.. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار بدون مكياج

بإطلالة صباحية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار من سيارتها

تارا عماد وأسماء جلال تخطفان الأنظار من الجونة

بالأبيض والأسود.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر «إنستجرام»

ترشيحاتنا

بعد إيقاف التداول لمدة نصف ساعة.. ماذا حدث في البورصة المصرية اليوم؟

ماذا قال الغرب عن النبي محمد في ذكرى المولد النبوي ؟

الإمام الأكبر: تربطنا بماليزيا علاقات تاريخية وطلابها نموذج يحتذى به في الالتزام

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو عدو سيدة على السكة الحديد خلف قطار بالغربية

نوستالجيا... احتلت شوارع مصر لربع قرن.. فيات 128 سابقة زمانها في عالم التصميم والمحركات

علامة فى مشيك تدل على الإصابة بالسرطان.. أعراض خفية وأطعمة تساعد فى العلاج سريعا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

وفاة نجل الفنان الراحل عبد المطلب في المغرب بعد صراع مع المرض

معجبنيش.. أحمد رزق يكشف مفاجأة حول انسحابه من عرض فيلم ريش.. خاص

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

نهايته قربت.. شوبير يفتح النار على مجاهد عقب جلسة مجلس النواب

تامر أمين يكشف سر فصل الميكروفون والكهرباء عن محمد رمضان في الجونة

طلب غريب من ابنة أغنى رجل في العالم للزواج من المصري نائل نصار

هل تحدث توابع لـ زلزال اليوم ..البحوث الفلكية تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب ــ 1»

البحرية المصرية تنفذ تدريبات عابرة مع الولايات المتحدة وإسبانيا واليونان

لماذا يقسو فنانو مصر على "ريش" الفائز بجائزة نقاد "كان"؟

سفاح يهاجم امرأة داخل المترو.. ورد فعل مفاجئ من الركاب|فيديو

فيديو

غاوي مشاكل.. لماذا لم يكمل محمد رمضان فقرته في مهرجان الجونة؟..فيديو جراف

فيديو جراف.. أحمد رزق.. لماذا انسحب الفنانون من فيلم ريش أثناء عرضه

من هو حبيب هند رستم الذي رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار من أجله

حزم حقائبه.. هل يرحل موسيماني عن الأهلي ؟ تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ