أحمد مكي يهنئ متابعيه بمناسبة المولد النبوي الشريف

هنأ الفنان أحمد مكي، جمهوره بمناسبة المولد النبوى الشريف ، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق أحمد مكي قائلًا:" كل عام وأنتم بخير بمناسبه مولد أرقى الخليقه خَلقا وخُلُقا ... النبي ( محمد ) عليه أفضل الصلاه والسلام وعلى آل بيته الأطهار ".

وكشفت الفنانة هنادي مهنا، فى تصريح خاص لموقع صدى البلد، عن ذكرياتها مع يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والذي نحتفل به اليوم الثلاثاء.

وقالت هنادي مهنا: "أحب أكل حلوى المولد وخاصة الحمصية، فهي من أكثر الحلويات التي أحرص على تناولها".

وعن عروسة المولد؛ قالت "لست من هواة عروسة المولد، وكنت في بعض الأوقات أتخوف من شكلها".

وفي سياق متصل، تحدثت النجمة سمية الخشاب، عن ذكرياتها مع حلوى المولد النبوي، وأول عروسة مولد حصلت عليها.

وقالت سمية الخشاب، في تصريح خاص لصدى البلد: "أول عروسة مولد أعطاها لي والدي حيث كان يحرص دائما أن يشتري لي عروسة كل عام، وكانت هذه عادة تجعلني أشعر بالسرور".

وأضافت سمية الخشاب: آكل الحمصية دائما، مش بس في المولد، وأحب الملبن للغاية مع عين الجمل"؛ وقالت مازحة: "ملبن مصر بيحب الملبن.

من جانبها كشفت النجمة أيتن عامر عن ذكرياتها مع المولد النبوي الشريف، وقالت: ذكرياتي مع يوم الاحتفال بذكرى المولد النبوي ترتبط بي منذ الطفولة حيث أن والدي كان أول من أهداني بعروسة المولد ، وكنت سعيدة للغاية وقتها ".

وأضافت إيتن عامر :" أحب أكل حلوى المولد ، حيث يعد أفضل الحلوى بالنسبة لي هي الحمصية و الملبن، والتي أحرص على تناولهما في هذا اليوم ".