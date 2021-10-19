إيقاف التداول بالبورصة نصف ساعة بسبب تراجع مؤشر egx 100 بنسبة 5%

قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول لمدة نصف ساعة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع بسبب تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 5%.

وتراجع EGX70 بنسبة 6.64٪، فيما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 5%... وتنص القواعد على وقف التداول لمدة نصف ساعة حال هبوط مؤشر EGX 100 بنسبة 5%.

وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال بداية تعاملات منتصف الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 11313 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2332 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 13667 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 4440 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3648 نقطة.