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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البلدي بـ 48 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل الارتفاع بالأسواق.. فيديو

صدى البلد

ارتفعت اسعار الدواجن في الأسواق اليوم، الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 ارتفاعا طفيفا.

ورصدت عدسة صدى البلد أسعار الدواجن بالأسواق .

وأكد "حسين عيد" أحد تجار الدواجن بسوق مدينة نصر أن سعر  كيلو الدواجن البيضاء وصل إلى 38، فيما وصل البلدي منها إلى 48 جنيها، بينما استقر سعر البانيه عند 85 جنيهاً للكيلو.


وسجل البط 60 جنيها للكيلو والحمام الكبير 70 جنيها، والأرانب 60 جنيها.

وأضاف حسين أن هناك ارتفاعا طفيفا فى الأسعار مؤكدا أن حركة البيع والشراء متوسطة

يذكر أن  منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ ، تطرح الدواجن المجمدة، علاوة على أنواع اخري من الطيور المجمدة ،بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة حوالى 20% عن السوق الخارجي .

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