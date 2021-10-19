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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناردين فرج تعلق على عدم تقديم النجمين المغربيين مع محمد رمضان في مهرجان الجونة

المذيعة ناردين فرج
المذيعة ناردين فرج

ردت المذيعة ناردين فرج علي الانتقادات حول عدم تقديم النجوم المشاركين للفنان محمد رمضان في حفل افتتاح مهرجان الجونة، الخميس الماضي، وهما النجمين المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي.

 

وكتبت ناردين فرج عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: "بيان للتوضيح فيما يتعلق بالانتقادات حول عدم تقديم النجوم المشاركين للفنان محمد رمضان في حفل افتتاح مهرجان الجونة الخميس الماضي وهما النجمين المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي يهمني توضيح ما يلي:

- لم أبلغ بأي صورة أن هناك فنانين مشاركين لمحمد رمضان في الأغنية.
- لم يطلب منى المنظمون حضور بروفات الأغنية لأنه حسب الجدول لم تكن مهمتي من الأساس تقديم الأغنية على خشبة المسرح وهو ما يفسر عدم معرفتي باسم الاغنية والنجوم المشاركين فيها.
- ما كان مقرر و متفق عليه هو دعوة المهندس سميح ساويرس والفنانة يسرا إلى المسرح مجددا لتقديم محمد رمضان لكنهما لم يكونا على علم بذلك فتدخلت لانهاء الارتباك لتقديمه دون أن يخبرني أحد مسبقا بأي تفاصيل عن الأغنية و أن بصحبته نجوم آخرين.
- تواصلت بشكل شخصي مع النجم ريد وان وأكد اقتناعه بعدم مسئوليتي عن الموقف وتقديره لتواصلي من أجل إزالة أي سوء تفاهم.
- غني عن البيان أنني أحترم كل النجوم ولا يمكن تصور مسئوليتي عن تجاهل أي فنان، وأعرب عن تقديري واحترامي للنجمين المغربيين والشعب المغربي الشقيق وكل الشعوب العربية".

 

وكشف الإعلامي تامر أمين، تفاصيل ما حدث مع الفنان محمد رمضان في حفل افتتاح  مهرجان الجونة السينمائي.

 

وقال تامر أمين في برنامجه "أخر النهار" المذاع على قناة “النهار“،: ”إدارة  المهرجان اتفقت من فترة  مع محمد رمضان على أغنية وعرض استعراضي في نهاية حفل الافتتاح للمهرجان”.

 

وأضاف تامر أمين :"أثناء رحلة محمد رمضان إلى الجونة نزل فيديو وهو يرقص مع مضيفة طيران، وهذا الفيديو تسبب في حالة من الهجوم والنقد الشديدة ضده وأعاد للأذهان ما حدث بين محمد رمضان والطيار أشرف ابو اليسر ".

 

حيرة إدارة المهرجان

 

وتابع تامر أمين :"إدارة المهرجان أصبحت في حالة من الحرج الشديد لأنها غير قادرة على إلغاء  فقرة محمد رمضان وفي نفس الوقت غير قادرة على تنفيذ العرض الاستعراضي الكامل لمحمد رمضان".

 

وأكمل تامر أمين :"لم يتم تقديم محمد رمضان بالشكل الذي يليق به في حفل الافتتاح، وبعد غناء محمد رمضان للأغنية تم فصل الميكروفونات وغلق النور وانتهى الحفل".

 

ناردين فرج المذيعة ناردين فرج محمد رمضان ريد وان نعمان بلعياشي مهرجان الجونة

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