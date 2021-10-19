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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بمركز أبو النمرس في الجيزة ..شاهد

تنقيب عن الأثار
تنقيب عن الأثار

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بعقار بشارع سوق الأحد بقرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس.

يأتي ذلك في إطار حملات المتابعة الدورية التي تجريها الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة لضبط المخالفات .

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس  بالتحفظ على الوسائل المستخدمة في الحفر والتنقيب من مواسير ورافعات وأدوات ومعدات حفر وماتور شفط المياه.

كما تم تحرير محاضر بالواقعة وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين تم ضبطهم أثناء تنفيذ أعمال الحفر.

مدينة أبو النمرس ماتور شفط المياه سوق الاحد قرية المنوات محافظة الجيزة تنقيب عن الآثار

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