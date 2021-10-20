أسعار ومواصفات أودي Q8 موديل 2021 في المغرب

تواصل شركة أودي الألمانية العريقة تألقها عبر تقديم أشرس الطرازات القوية والفخمة، بفضل إصداراتها القوية التي تنتمي الي فئة السيارات الرياضية الـ SUV وهي الايقونة " Q8 "التي تتميز داخل الأسواق العربية، وخاصة سوق المغرب، لما توافره من رفاهية وقوة على الطريقة الخاصة بالصانع الألماني المخضرم.

و زودت السيارة أودي Q8 موديل 2021 بمحرك V6، سعة 4500 سي سي ديزل، ينتج قوة 252 حصان، العزم الأقصى للدوران 369 نيوتن. متر، تقترن ناقل حركة أوتوماتيكي ويتكون من 8 سرعات، كما تتسارع السيارة من 0 الي 100 كم/س في خلال 9.7 ثوان، وتعمل بمنظومة الدفع الكلي للعجلات.

دعمت سيارة أودي Q8 موديل 2021 بنظام تثبيت السرعة التكيفي، الحفاظ على حارة السير، التعرف على إشارات المرور، تنبيه حركة المرور الخلفية، نظام كاميرا الرؤية المحيطية لركن السيارة، كاميرا للرؤية الليلية.

جهزت سيارة أودي Q8 موديل 2021 داخليا بباقة من المعلومات والترفيه القياسية، مثل شاشة تاتش مقاس 10.1 بوصة ، وشاشة أخرى تعمل باللمس سفلية مقاس 8.6 بوصة ، نظام ملاحة ، و أبل كاربلاي ، و أندرويد أوتو ، بلوتوث ، ثلاثة منافذ USB ، وراديو ستالايت ، وراديو HD، ستيريو مزود بـ 10 مكبرات صوت، تحكم أوتوماتيكي بالمناخ ثلاثي المناطق.

كما تضمنت سيارة أودي مجموعة من مواصفات الأمان القياسية المتقدمة، مثل كاميرا الرؤية الخلفية، حساسات ركن أمامية وخلفية، تحذير مغادرة المسار، تحذير الاصطدام الأمامي، الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، نظام أودي الجانبي مراقبة النقطة العمياء.

أسعار أودي Q8 موديل 2021 في المغرب:

- الفئة الأولى Prestige بسعر 850 ألف درهم.

- الفئة الثانية Exclusive بسعر 950 ألف درهم.

- الفئة الثالثة S line بسعر مليون و50 ألف درهم.