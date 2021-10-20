بالأسعار مقارنة بين كيا أكسيد وهيونداي كريتا موديل 2022 في مصر

تنتمي كل من السيارة كيا اكسيد و هيونداي كريتا موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من عائلية الـ SUV، والتى تلقى اقبالا كبيرا من محبي هذه الفئة .

ولكن ينفرد كل صانع بتقديم باقة من التجهيزات على الطريقة الخاصة به، وذلك مع تنوع الفئات المطروحة داخل السوق المصري.

وخلال السطور التالية سنتعرف على الفارق بين كلا من السيارة كيا اكسيد و هيونداي كريتا موديل 2022 ، من خلال مقارنة بين مواصفاتها الميكانيكية والاسعار .

المحركات

تستمد السيارة كيا اكسيد موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 160 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 253 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات.

تتمتع السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 بمحرك سعة 1500 سي سي، بقوة 113 حصان وعزم دوران 144 نيوتن متر، وإمكانية التسارع الي 100 كم في الساعة في غضون 12 ثانية مع جر امامي للعجلات وناقل حركة CVT .

الأمن والسلامة

ودعمت السيارة كيا اكسيد موديل 2022 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، و نظام الثبات الالكتروني ESP، و مرايات جانبية كهربائية، و منظومة الوسائد الهوائية، و حساسات مطر، و مستشعرات ركن لسهولة عملية الاصطفاف.

تمتعت هيونداي كريتا 2022 بالعديد من حزم الأمان والسلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية ، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الإلكتروني للفرامل، كما تضمنت نظام ESP وHAC المتحكمان في الثبات وأنظمة صعود المرتفعات.

التجهيزات الداخلية

زودت سيارة كيا بمثبت سرعة، وشاشة ملومنة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مع نظام صوتي و ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، و شاحن لاسلكي، و عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف.

حصلت سيارة هيونداي كريتا موديل 2022 على فرامل يد كهربائية وشاشة ، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة بلغ قياسها 8 بوصة، ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth للهاتف.

التجهيزات الخارجية

بينما تأتي السيارة كيا اكسيد موديل 2022 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، مع مصابيح امامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، و شبكات امامية سوداء متعددة المقاطع، ومصابيح ضباب دائرية، بينما تاتي بقياسات هيكلية بلغت 4.39 متر للطول، و بعرض يقدر بـ 1.82 متر، و 1.49 متر للارتفاع.

وتضمنت التجهيزات الداخلية، كاميرا خلفية ومستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، ومرايات جانبية كهربائية، مصابيح أمامية وخلفية منقسمة الأداء، وسبويلر رياضي، وزجاج معتم خلفي، بالإضافة إلى عجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة و17 بوصة للفئة الأعلى تجهيزا.

أسعار كيا اكسيد موديل 2022:

الفئة الأولى HIGHLINE بسعر365 ألف جنيه.

الفئة الثانية TOP LINE بسعر400 ألف جنيه.

أسعار هيونداي كريتا موديل 2022:

الفئة الأولى SMARTبسعر 367 ألف جنيه.

الفئة الثانية SMART /TWO TONE بسعر369 ألف جنيه.

الفئة الثالثة SMART PLUS بسعر 382 ألف جنيه.

الفئة الرابعة SMART PLUS / TWO TONE بسعر384 ألف جنيه.

الفئة الخامسة MODERNبسعر407 ألف جنيه.

الفئة السادسة MODERN / TWO TONE بسعر 409 ألف جنيه.

الفئة السابعة ADVANCED بسعر 432 ألف جنيه.

الفئة الثامنة ADVANCED / TWO TONE بسعر 434 ألف جنيه.