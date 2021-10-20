لطلاب جامعة القاهرة .. تعرف على شروط التحويل إلى كلية زراعة

أعلنت كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن امكانية تحويل طلاب الأقاليم إلى كلية الزراعة بجامعة القاهرة ، وذلك من خلال مكتب التحويل الكائن في الدور الثاني في المدينة الجامعية أو من خلال موقع
التحويل:
شروط التحويل إلى كلية زراعة جامعة القاهرة
على الطالب ان يكون ناجحًا فى المستوى الأول بتقدير حد أدني جيد جدًا، حتى يتمكن من التحويل إلى كلية الزراعة .
الأوراق المطلوبة:
١)صورة من بيان الدرجات
٢)شهادة الثانوية العامة
٣)صورة الرقم القومي
٤) ايصال كهرباء وغاز
على الجانب الآخر ، حرص موقع "صدى البلد" علي استعراض أقسام كلية الزراعة وشروط القبول بها والأوراق المطلوبة للتقديم:
أقسام كلية الزراعة جامعة القاهرة:
تتضمن كلية الزراعة جامعة القاهرة 18 قسمًا نعرضها كالتالي:
1- قسم الأراضي والمياه
2- قسم الكيمياء الحيوية
3- سم الميكروبيولوجيا الزراعية
4- قسم النبات الزراعي
5- قيم الاقتصاد الزراعي
6- قسم الاجتماع الريفي والإرشاد الزراعي
7- قسم الوراثة
8- قسم الحيوان الزراعي والنيماتولوجيا الزراعية
9- قسم الحشرات الاقتصادية والمبيدات
10- تقسيم أمراض النبات
11- الصناعات الغذائية
12- قسم الألبان
13- قسم الخضر
14- قيم الفاكهة
15- قسم الزينة
16- قسم الهندسة الزراعية
17- قسيم المحاصيل
18- الإنتاج الحيواني
شروط القبول للبرامج:
1- ألا تقل درجة اللغة الإنجليزية للطالب عن 70 درجة.
2- أن يكون الطالب مرشحا أو محول أو منقول قيده نفس العام ومستوفيًا للحد الأدنى للقبول بالكلية.
3- الحد الأدنى لقطاع الزراعة (علمي علوم)
الأوراق المطلوبة:
يجب على الطالب الذي تم ترشيحه لكلية الزراعة جامعة القاهرة قبل التوجه إلى الكلية للتقديم، إحضار الأوراق التالية:
1- شهادة الثانوية العامة ( أصل 24 صورة )
2- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة ( أصل + 2 صورة )
3- عدد ( 8 ) صورة شخصية
4 - صورة من بطاقة الرقم القومي
5- إيصال كهرباء أو غاز لإثبات السكن.
6- بطاقة الترشيح (أصل + 2 صورة).