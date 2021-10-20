لطلاب جامعة القاهرة .. تعرف على شروط التحويل إلى كلية زراعة

أعلنت كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن امكانية تحويل طلاب الأقاليم إلى كلية الزراعة بجامعة القاهرة ، وذلك من خلال مكتب التحويل الكائن في الدور الثاني في المدينة الجامعية أو من خلال موقع

‎التحويل:

www.eservices.cu.edu.eg

‎شروط التحويل إلى كلية زراعة جامعة القاهرة

‎على الطالب ان يكون ناجحًا فى المستوى الأول بتقدير حد أدني جيد جدًا، حتى يتمكن من التحويل إلى كلية الزراعة .

‎الأوراق المطلوبة:

‎١)صورة من بيان الدرجات

‎٢)شهادة الثانوية العامة

‎٣)صورة الرقم القومي

‎٤) ايصال كهرباء وغاز

‎على الجانب الآخر ، حرص موقع "صدى البلد" علي استعراض أقسام كلية الزراعة وشروط القبول بها والأوراق المطلوبة للتقديم:



‎أقسام كلية الزراعة جامعة القاهرة:

‎تتضمن كلية الزراعة جامعة القاهرة 18 قسمًا نعرضها كالتالي:

‎1- قسم الأراضي والمياه

‎2- قسم الكيمياء الحيوية

‎3- سم الميكروبيولوجيا الزراعية

‎4- قسم النبات الزراعي

‎5- قيم الاقتصاد الزراعي

‎6- قسم الاجتماع الريفي والإرشاد الزراعي

‎7- قسم الوراثة

‎8- قسم الحيوان الزراعي والنيماتولوجيا الزراعية

‎9- قسم الحشرات الاقتصادية والمبيدات

‎10- تقسيم أمراض النبات

‎11- الصناعات الغذائية

‎12- قسم الألبان

‎13- قسم الخضر

‎14- قيم الفاكهة

‎15- قسم الزينة

‎16- قسم الهندسة الزراعية

‎17- قسيم المحاصيل

‎18- الإنتاج الحيواني



‎شروط القبول للبرامج:

‎1- ألا تقل درجة اللغة الإنجليزية للطالب عن 70 درجة.

‎2- أن يكون الطالب مرشحا أو محول أو منقول قيده نفس العام ومستوفيًا للحد الأدنى للقبول بالكلية.

‎3- الحد الأدنى لقطاع الزراعة (علمي علوم)





‎الأوراق المطلوبة:

‎يجب على الطالب الذي تم ترشيحه لكلية الزراعة جامعة القاهرة قبل التوجه إلى الكلية للتقديم، إحضار الأوراق التالية:



‎1- شهادة الثانوية العامة ( أصل 24 صورة )

‎2- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة ( أصل + 2 صورة )

‎3- عدد ( 8 ) صورة شخصية

‎4 - صورة من بطاقة الرقم القومي

‎5- إيصال كهرباء أو غاز لإثبات السكن.

‎6- بطاقة الترشيح (أصل + 2 صورة).