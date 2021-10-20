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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة القاهرة .. تعرف على شروط التحويل إلى كلية زراعة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن امكانية تحويل طلاب الأقاليم إلى كلية الزراعة بجامعة القاهرة ، وذلك من خلال مكتب التحويل الكائن في الدور الثاني في المدينة الجامعية أو من خلال موقع

‎التحويل:

www.eservices.cu.edu.eg                          

‎شروط التحويل إلى كلية زراعة جامعة القاهرة

‎على الطالب ان يكون ناجحًا فى المستوى الأول بتقدير حد أدني جيد جدًا، حتى يتمكن من التحويل إلى كلية الزراعة .

‎الأوراق المطلوبة:                                                           
‎١)صورة من بيان الدرجات 
‎٢)شهادة الثانوية العامة
‎٣)صورة الرقم القومي 
‎٤) ايصال كهرباء وغاز

‎على الجانب الآخر ، حرص موقع "صدى البلد" علي استعراض أقسام كلية الزراعة وشروط القبول بها والأوراق المطلوبة للتقديم:

‎أقسام كلية الزراعة جامعة القاهرة:
‎تتضمن كلية الزراعة جامعة القاهرة 18 قسمًا نعرضها كالتالي:
‎1- قسم الأراضي والمياه
‎2- قسم الكيمياء الحيوية
‎3- سم الميكروبيولوجيا الزراعية
‎4- قسم النبات الزراعي
‎5- قيم الاقتصاد الزراعي
‎6- قسم الاجتماع الريفي والإرشاد الزراعي
‎7- قسم الوراثة 
‎8- قسم الحيوان الزراعي والنيماتولوجيا الزراعية
‎9- قسم الحشرات الاقتصادية والمبيدات 
‎10- تقسيم أمراض النبات
‎11- الصناعات الغذائية
‎12- قسم الألبان 
‎13- قسم الخضر
‎14- قيم الفاكهة
‎15- قسم الزينة 
‎16- قسم الهندسة الزراعية
‎17- قسيم المحاصيل
‎18- الإنتاج الحيواني

‎شروط القبول للبرامج:
‎1- ألا تقل درجة اللغة الإنجليزية للطالب عن 70 درجة.
‎2- أن يكون الطالب مرشحا أو محول أو منقول قيده نفس العام ومستوفيًا للحد الأدنى للقبول بالكلية.
‎3- الحد الأدنى لقطاع الزراعة (علمي علوم)
 

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‎الأوراق المطلوبة:
‎يجب على الطالب الذي تم ترشيحه لكلية الزراعة جامعة القاهرة قبل التوجه إلى الكلية للتقديم، إحضار الأوراق التالية:

‎1- شهادة الثانوية العامة ( أصل 24 صورة ) 
‎2- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة ( أصل + 2 صورة ) 
‎3- عدد ( 8 ) صورة شخصية
‎4 - صورة من بطاقة الرقم القومي
‎5- إيصال كهرباء أو غاز لإثبات السكن.
‎6- بطاقة الترشيح (أصل + 2 صورة).

جامعة القاهرة المدينة الجامعية الأوراق المطلوبة شهادة ميلاد الرقم القومي كلية الزراعة

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