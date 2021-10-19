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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يتخطى جيرارد ويتصدر قائمة هدافي ليفربول بـ دوري الأبطال

محمد صلاح
محمد صلاح

سجل محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا، بهدفيه في شباك أتلتيكو مدريد خلال المباراة التي جمعت فريقه ليفربول بالفريق الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لـ ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعدما رفع رصيده من الأهداف لـ 31 هدفًا، متجاوزًا رقم اللاعب السابق ستيفن جيرارد، والذي سجل 30 هدفًا.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق انتصار ثمين على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف ليفربول الأول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة الثامنة، بعد مراوغتع لدفاعات أتلتيكو مدريد، ثم سدد أرضية ارتطمت بميلنر في طريقها  لتسكن الشباك.

 

أما هدف ليفربول الثاني جاء عن طريق الغيني نابي كيتا في الدقيقة 13 بتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، ليتقدم رفاق محمد صلاح بثنائية.

 

وحاول لاعبو أتلتيكو مدريد تعديل النتيجة، ونجحوا في تسجيل الهدف الأول عن طريق الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 20 من متابعة لتسديدة كومي من خارج منطقة الجزاء.

 

وجاء هدف أتلتيكو الثاني عن طريق أنطوان جريزمان في الدقيقة 35 بعد تلقيه تمريرة رائعة من جواو فيليكس، ليراوغ فان دايك ويسدد الكرة في شباك أليسون معلنًا عن هدف التعادل.

 

وكان ليمار قريبًا من تسجيل هدف التقدم لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 43، لكن أليسون بيكر تصدى لتسديدته، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لمثلهما.

 

وفي الشوط الثاني،أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه جريزمان في الدقيقة 52 بعد تدخله العنيف على روبيرتو فيرمينو، ليترك فريقه أتلتيكو مدريد منقوص العدد.

 

النقص العددي استغله ليفربول، ليحصلوا على ركلة جزاء في الدقيقة 77 بعد عركلة البديل جوتا من قبل هيرموسو، ليتولى صلاح مهمة تسجيلها، مسددًا إياها بنجاح، ليهدي فريقه نقاط المباراة الثلاث.

 

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 4 نقاط في المركز الثاني.

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