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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: محمد صلاح في مكانة أخرى ورفع سقف طموحات المصريين

صدى البلد

قال أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، إن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، رفع من سقف طموحات المصريين، بما يقدمه في ملاعب أوروبا، موضحًا أن أرقامه تؤكد أنه في مكانة أخرى عن أي لاعب مصري آخر سبقه.

وأضاف صالح، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن محمد صلاح في الفترة الأخيرة لم يظهر مع المنتخب بالشكل المطلوب، نظرًا لعدم تحفيظه جمل فنية وتكتيكية وانضمامه بشكل مستمر في أثناء وجود حسام البدري مدربًا.

وتابع نجم الزمالك السابق، أن محمد صلاح يتعامل بعقلية أوروبية في كل شيء، ويضع لنفسه هدفا كبيرا للغاية، موضحًا أنه يحافظ على نفسه داخل وخارج الملعب، بخلاف أنه موفق بطريقة غير طبيعية، كونه مُنظم وملتزم طوال مسيرته.

واختتم تصريحاته «لا بد وأن يكون محمد صلاح مثلا أعلى لكل الأطفال، خاصة وأنه بدأ من نقطة الصفر وكان لديه هدف من البداية ووصل له ليكون رقم 1 حاليًا، وأرشحه للتتويج بالكرة الذهبية بعد الانطلاقة الرائعة منذ بداية الموسم بشرط الاستمرار على ما هو عليه».

 

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