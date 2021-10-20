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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماذا قال فيرمينو بعد فوز ليفربول على أتليتكو مدريد

روبرتو فيرمينو لاعب
روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول

احتفل روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول، بفوز فريقه علي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3 - 2". 


ونشر البرازيلي فيرمينو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مجموعة من الصور وعلق قائلا : "فوز عظيم للاولاد".


وسجل محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا، بهدفيه في شباك أتلتيكو مدريد خلال المباراة التي جمعت فريقه ليفربول بالفريق الإسباني في دوري أبطال أوروبا.


وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لـ ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعدما رفع رصيده من الأهداف لـ 31 هدفًا، متجاوزًا رقم اللاعب السابق ستيفن جيرارد، والذي سجل 30 هدفًا.


وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق انتصار ثمين على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

روبرتو فيرمينو ليفربول أخبار دوري أبطال إفريقيا أتليتكو مدريد دوري ابطال أوروبا

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