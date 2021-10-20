عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقم تاريخي لـ محمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح
محمد صلاح

سجل النجم المصري محمد صلاح، هدفين لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه أتلتيكو مدريد، مساء أمس  الثلاثاء، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح، هدفه الأول في الدقيقة الثامنة، بعد ما حصل على الكرة في الناحية اليمنى، ليراوغ أكثر من لاعب، قبل أن يطلق تسديدة من مشارف منطقة الجزاء، اصطدمت بزميله المخضرم جيس ميلنر، قبل أن تتابع طريقها في شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 78 بعد أن سدد ركلة الجزاء التي أتيحت لليفربول بنجاح في شباك أوبلاك.

ووفقًا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن صلاح بات أول لاعب في تاريخ ليفربول، يهز الشباك في 9 مباريات متتالية بكافة المسابقات.

يذكر أن الغيني نابي كيتا أضاف الهدف الثاني للفريق الإنجليزي، قبل أن ينجح أنطوان جريزمان في إدراك التعادل لأتلتيكو مدريد.

محمد صلاح ليفربول أتلتيكو مدريد دوري ابطال أوروبا ميلنر جريزمان

ترشيحاتنا

شعبة الدواجن تكشف تفاصيل وأسباب ارتفاع أسعار البيض

عمره 900 سنة.. العثور على سيف عتيق في قاع البحر

الصين تخترق الفضاء بـ أكبر محرك صاروخي في العالم

سوريا: مقتل وإصابة 16 في تفجير استهدف حافلة للجيش وسط دمشق

سنن النبي المهجورة.. أعمال تشفع لك في ذكرى مولده

رقم تاريخي لـ محمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: سجلنا تابعين لزلزال اليوم وننتظر الثالث .. فيديو

قتلى وجرحى إثر انفجار استهدف حافلة للجيش السوري في دمشق

صفحة ليفربول الرسمية تحتفل بـ محمد صلاح على طريقتها الخاصة | شاهد

عروس تلفظ أنفاسها بعد تعرضها للذبح في الدقهلية

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

المحلل الشرعي يتراجع عن تصريحاته: قالولي هتبقي نجم ولم أتزوج 33 مرة

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. لماذا رفض الكحلاوي منشد الرسول الغناء أمام الزعيم جمال عبدالناصر؟ أعرف السبب

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

فيديو

فينجر يغازل محمد صلاح: يسجل أهدافا خرافية |فيديو

فيديوجراف.. خلي بالك.. كيف تحمي هاتفك المحمول من السرقة؟

التعقيم المستمر.. الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه في المساجد "فيديوجراف"

السعودية والعراق الأكبر عربيا.. قائمة أغنى دول العالم امتلاكا لـ احتياطي النفط

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ