رقم تاريخي لـ محمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

سجل النجم المصري محمد صلاح، هدفين لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه أتلتيكو مدريد، مساء أمس الثلاثاء، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح، هدفه الأول في الدقيقة الثامنة، بعد ما حصل على الكرة في الناحية اليمنى، ليراوغ أكثر من لاعب، قبل أن يطلق تسديدة من مشارف منطقة الجزاء، اصطدمت بزميله المخضرم جيس ميلنر، قبل أن تتابع طريقها في شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 78 بعد أن سدد ركلة الجزاء التي أتيحت لليفربول بنجاح في شباك أوبلاك.

ووفقًا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن صلاح بات أول لاعب في تاريخ ليفربول، يهز الشباك في 9 مباريات متتالية بكافة المسابقات.

يذكر أن الغيني نابي كيتا أضاف الهدف الثاني للفريق الإنجليزي، قبل أن ينجح أنطوان جريزمان في إدراك التعادل لأتلتيكو مدريد.