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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: سنشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة قريبا لهذا السبب.. تفاصيل

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت منار غانم ، متنبئ بهيئة الأرصاد الجوية ، إن درجات الحرارة  تشهد استقرارا تاما بالأحوال الجوية اليوم وحتى منتصف الأسبوع القادم وتكون في المعدلات الطبيعية لها .


وأشارت  منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز ، إلى أن درجات الحرارة تسجل اليوم الأربعاء 28  درجة  مئوية على القاهرة والوجه البحري ،  مع فرص تكاثف السحب المنخفضة مصاحبة لسقوط أمطار مع  خفيفة على  بعض المناطق من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ومنها مطروح ، الإسكندرية ، دمياط ، رفح ، العريش  مع انعدام سقوطها على القاهرة ، و شمال الصعيد  .


ولفتت منار غانم ،  لعدم وجود مؤشرات حول ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة خاصة باستثناء يوم واحد على سبيل المثال وتسجل وقتئذ 31 درجة على أكثر تقدير خاصة  إننا في النصف الثاني من فصل الخريف ، منوهة  لوجود  خلال ساعات المساء نشاط للرياح في القاهرة ، شمال وجنوب الصعيد موضحة  أن طقس اليوم الأربعاء معتدل على السواحل الشمالية للبلاد حار على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال  وجنوب الصعيد ، وجنوب سيناء .
 

وتابعت منار غانم  أن الطقس ليلا يكون لطيفا على أغلب أنحاء الجمهورية أما في ساعات الصباح الباكر يشهد الطقس نسمات برودة خفيفة مع استمرار ظهور الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر .

 

وأوضحت منار غانم ، أن طقس اليوم الأربعاء يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

انخفاض درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الاحوال الجوية

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