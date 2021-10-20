أبو العينين: إنشاء «براند نيم» للمنتجات المصرية ضرورة لزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية

طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، بصنع "براند نيم" للمنتج المصري لتحقيق حلقات التصدير الثلاثة " الصناعة والاستثمار والإنتاج".

وقال “أبو العينين”، خلال ندوة لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين بعنوان “الصناعة وأفريقيا بين الحاضر والمستقبل”، إن الشكل التقليدى للتصدير بدون "براند نيم " سوف يندثر من الأسواق الخارجية، مشددا على ضرورة إنشاء "البراند نيم" المصرى لننشره في العالم.

وأضاف أن مدينة دمياط للأثاث من القطاعات التى أنشأت لها "براند نيم" فى الخارج، خاصة فى إيطاليا وفرنسا، لافتا إلى أنه رغم جودة القطن المصرى وأن له اسما فى الخارج، إلا أن "البراند نيم" لا ينسب لمصر وإنما لمن صنع الاسم له فى الخارج.

فيما أكد المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من حل مشاكل الصناعة المتراكمة، حتى يتسنى لنا زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتحقيق الـ 100 مليار جنيه المستهدفة وفقا لاستراتيجية الدولة بمنتج منافس لنظيره من المنتجات الأخرى بالخارج، وأن يكون ذا جودة عالية.