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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف| العالمي.. كيف احتفت الصحف الإنجليزية بالنجم محمد صلاح

صدى البلد

احتفت الصحف الإنجليزية بتألق محترفنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بعد تسجيله هدفين في فوز ليفربول على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

محطم الأرقام.. الصحف الإنجليزية تحتفي بتألق محمد صلاح مع ليفربول بدوري الأبطال

الهداف التاريخي...ليفربول يواصل احتفاله بتألق محمد صلاح

 

وحقق محمد صلاح ، رقما قياسيا جديدا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ورفع رصيده إلى 31 هدفا، ليتفوق على ستيفين جيرارد قائد الفريق السابق (30 هدفا)، ويصبح الفرعون المصري أكثر من سجل بالبطولة الأوروبية في تاريخ الريدز.

ميرور

وخرجت صحيفة "ميرور" بعنوان : "محطم الأرقام القياسية صلاح يسجل ثنائية مع إنقاذ الـVAR للفوز، في ملحمة مدريد".


وعنونت صحيفة "تليجراف" عنوانا: " صلاح الرائع يصنع فرحة مزدوجة".

وكتبت صحيفة “ديلي إكسبريس”: “محمد صلاح على السحابة التاسعة، ويكسر الرقم القياسي للأهداف ليمنح الريدز انتصارًا دراماتيكيًا”.

وكتبت صحيفة “ديلي إكسبريس”: “محمد صلاح على السحابة التاسعة، ويكسر الرقم القياسي للأهداف ليمنح الريدز انتصارًا دراماتيكيًا”.

وللمزيد حول التعرف على أخبار محمد صلاح .. تابع الفيديو جراف التالي:

محمد صلاح ليفربول الصحف الإنجليزية أتلتيكو مدريد ستيفين جيرارد

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