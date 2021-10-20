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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات

إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

ضمن مبادرة الرئيس.. تدريبات مكثفة للعاملين بصحة الأسرة في البحيرة

إزالة 41 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في البحيرة

 

في نفس السياق شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 41 حالة تعدي بنطاق 6 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 2531 م٢ عبارة عن الآتي : 

-  تنفيذ عدد 15 قرار إزالة على مساحة 1227 م٢ برشيد

- تنفيذ 12 قرار إزالة تعدى على حرم الصرف ابوالمطامير على مساحة 516 م عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والخرسانة.

- إزالة حالة تعدى بمساحة 230 م بقرية زاوية غزال دمنهور

- إزالة مخالفة عبارة قواعد خرسانية على مساحة 200 م بنطاق قرية قافلة بأبو حمص

- وقف أعمال إنشاء شدة خشبية بدون ترخيص بمساحة 200 م الدلنجات وتم التحفظ على معدات البناء

- إزالة 11 حالة تعدي على مساحة 158 م٢ على ولاية هندسة الصرف على مصرف البابلي التابع لهندسة صرف العطف بنطاق قرية اريمون بالمحمودية عبارة عن عشش و زراعات.

البحيرة إزالة التعديات الأراضى الزراعية محافظ البحيرة محافظة البحيرة

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