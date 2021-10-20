ضبط 16 طن فسيخ فاسد خلال حملات تموينية في البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الإلتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين .

ضبط ١٦ طن فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي بمركز رشيد

في هذا السياق، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب مجدى الخضر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة رشيد ومباحث التموين، حملات مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع لتمليح الأسماك بدون ترخيص بمركز ومدينة رشيد لحيازته كمية ١٦ طن أسماك سيلفر مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها ديدان حية وحشرات تري بالعين المجردة.

وتبين قيام المسئول عن المصنع باستخدام الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي عن طريق اخلائها وتعبئتها مخلية لبيعها للمواطنين على أساس أنها أسماك فسيخ مملح بهدف التربح غير المشروع وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .