ازالة 22 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمحافظة الأقصر

قامت رئاسة مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر بقيادة العميد علاء عبد الجابر، بإزالة 17 حالة تعدي على أملاك الدولة ولاية الري بمساحة 2450 مترا مربعا، وحالة تعدي على أرض زراعية بمساحة 1400 متر.

ياتى ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أرمنت بقيادة العميد عبد الله عاشور، بتنفيذ ازالة 4 مخالفات تعدي على أرض زراعية بمساحة 575 مترا مربعا.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح، بإيقاف أعمال صب أعمدة وقواعد خرسانية فى الأراضى الزراعية بدون ترخيص بمساحة قيراط تقريبا.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة الزينية بقيادة العقيد احمد الهوارى، وبالتنسيق مع الدكتورة امل إسماعيل وكيلة وزارة الزراعة بالأقصر، بتنفيذ قرار إزالة فى المهد عبارة عن تعدى على الأراضي الزراعية على مساحة ٣قيراط داخل نطاق الوحدة المحلية لقرية الصعايدة.