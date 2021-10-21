شكري يلتقي وزراء خارجية تونس وفرنسا وتشاد واليونان ..صور

على هامش مؤتمر دعم ليبيا..

التقى سامح ‏شكري، وزير الخارجية، اليوم، الخميس، في طرابلس نظراءه وزراء خارجية فرنسا وتونس واليونان والجزائر وتشاد.

وأفاد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن لقاءات الوزير شكري بنظرائه اليوم تأتي في إطار تنسيق الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية.

وكان ⁧‫سامح شكري‬⁩، وزير الخارجية، وصل صباح اليوم الخميس، العاصمة الليبية طرابلس، للمُشاركة في أعمال مؤتمر دعم استقرار ⁧‫ليبيا‬⁩.

وأضاف السفير أحمد حافظ أن الوزير شكري وضل إلى العاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، والذي يعقد اليوم الخميس، ويهدف إلى تقديم الدعم الدولي للحكومة الليبية لإنهاء الأزمة الليبية، وصولًا إلى إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

شكري خلال لقاءاته على هامش مؤتمر دعم ليبيا

شكري خلال لقاءاته على هامش مؤتمر دعم ليبيا

شكري خلال لقاءاته على هامش مؤتمر دعم ليبيا

شكري خلال لقاءاته على هامش مؤتمر دعم ليبيا