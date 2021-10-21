وضع الشرق الأوسط.. الكرملين يكشف القضايا المطروحة في لقاء بوتين وبينيت غدا

يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التعاون والوضع في الشرق الأوسط خلال اجتماع في مدينة سوتشي غدًا الجمعة.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال الكرملين الروسي، إن غدا الجمعة ستستضيف مدينة سوتشي محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

ويناقش الجانبان تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط.

وتأتي زيارة بينيت إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان سابق.

فيما ذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه تم التحضير لزيارة بينيت، والتي ستكون زيارة عمل، لافتا إلى أنه "ستكون هناك مفاوضات ثنائية".