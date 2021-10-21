عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنيقة…روجينا تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام

روجينا
روجينا

نشرت الفنانة روجينا، عدة صور لها من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

و ظهرت روجينا في الصور بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستان جذاب و نسقت معه كوتشي لامع مما اثار اعجاب متابعيها. 

 

وأعلن مهرجان الجونة، حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنتهي 22 من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

 

كما يتواجد أيضا كل من داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي.

روجينا سينما انستجرام مصر مهرجان الجونة

موضوعات متعلقة

هالة صدقي : بوظت اللقاء وإلهام ويسرا عايزين يخنقوني

بإطلالة ساحرة.. مي الغيطي تتألق بفستان أبيض من مهرجان الجونة

أهم سفير لبلدنا…رامي جمال يهنئ محمد صلاح بالتمثال

ريهام أيمن تخطف الأنظار بصحبة والدتها وجدتها

بإطلالة جذابة…منة فضالي تخطف الأنظار عبر انستجرام

مريهان حسين تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد…شاهد

بفستان جذاب.. مريم الخشت تتألق في أحدث ظهور من مهرجان الجونة

مع كلبها…نوال الزغبي تخطف الانظار عبر انستجرام

ترشيحاتنا

شوبير يكشف عن مفاجأة في قائمة الخطيب النهائية لانتخابات الأهلي

كنز مسروق.. كيف ساعدت صورة لكيم كارداشيان في عودة تابوت ذهبي للمتحف المصري الكبير ؟

وزير الأوقاف يلتقي أعضاء القافلة الدعوية الثانية المتوجهة إلى السودان

وزنة 250 كيلو.. مأساة شاب يبحث عن حل للسمنة المفرطة|تفاصيل

أول تعليق لـ محمد صلاح على تمثاله الشمعي بأشهر متحف بإنجلترا ..شاهد

تأخر الإنجاب وكورونا.. استشارى يكشف عن أمراض تسببها السمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد نقله للمستشفى

ظهر في مسلسل الهيبة..وفاة الفنان اللبناني بيار جامجيان

بصمة كيروش .. قفزة هائلة لـ منتخب مصر في تصنيف الفيفا

التعليم : توزيع وجبات التغذية المدرسية على طلاب القاهرة والجيزة الشهر المقبل

عيني مش شايف بيها كويس.. محمود الخطيب يكشف تفاصيل مرضه.. فيديو

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي

نهاية العالم .. البحوث الفلكية توضح علاقة الزلازل والظواهر الفلكية باقترابها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

فيديو

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

سادة البحار.. فيديو جديد بمناسبة العيد 54 للبحرية المصرية

أسرار في حياة ليلى فوزي .. تزوجت من نجم شهير وعادت بجثمانه بعد 4 أشهر

فيديو جراف|كورونا في المساجد والكنائس..كل ما تريد معرفته عن تطعيم العاملين بالدولة والفئة المستثناة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناعة الرسول وزهده

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

اﻟﻤﺰﻳﺪ