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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الأقصر : أقاليم الصعيد سباقة فى تمكين المرأة

قومى الطفولة والأمومة
قومى الطفولة والأمومة يعقد ورشة عمل بمحافظة الأقصر

التقى محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها في مكتبة بديوان عام المحافظة اليوم – الخميس ، وتناول اللقاء عرضاً تفصيلاً لأهم الأحصائيات والبلاغات التى تتلقاها لجنة حماية الطفل بمحافظة الأقصر ، وجهود المجلس للعمل على حلها ، وكذا عمل المجلس فى قرى حياة كريمة بمركزى أرمنت وأسنا.

 

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وأكدت الأمين العام للمجلس علي ضرورة تغيير البيئة الثقافية وزيادة الوعي لدى بعض الفئات في المجتمع والتي تتعامل مع مشكلات  الفتيات باعتبارها جزءًا من عاداتها وتقاليدها ، فلابد من توعية الأسر بضرورة تعليم الفتيات ومنع تسربهن من التعليم، ومنع زواج الأطفال ، وأهمية عمل المرأة.


وقال نائب محافظ الأقصر خلال لقائه أن مصر عامة ومحافظة الأقصر بوجه خاص في محافظات الصعيد سباقة فى تمكين الفتيات والسيدات فالمرأة في الأقصر تتولى مناصب قيادية فهن وكيلات للوزارات المختلفة  ومدراء عموم ونواب رؤساء مدن ورؤساء للقرى وموخراً أول سيدة تتولى منصب سكرتير عام مساعد في محافظة الأقصر.


وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أفتتحت هدى المغربى السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر ورشة العمل التى ينظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة  بالمحافظة على مدار يومين بحضور أعضاء وحدة حماية الطفل بمحافظتى قنا والأقصر وهى ورشة لتبادل الخبرات بين المحافظتين بهدف توحيد مفاهيم نظام الحماية خاصة المتعلقة بإدارات حالات الأطفال المعرضين للخطر وللتعريف بآليات العمل والتشبيك مع كافة الجهات المعنية بحماية حقوق الأطفال وآليات التواصل مع الأدارة العامة لنجدة الطفل.


حيث تم عرض جهود محافظة الأقصر في مجال الأمومة والطفولة والجهود المبذولة وأليات العمل بين المدن والمديريات والهيئات  ، لتنفيذ التوجهات الرئاسية للعناية بالطفل والأسرة لإيجاد حياة كريمة.


وفى كلمتها رحبت السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر بأعضاء المجلس القومى للطفولة والأمومة من محافظتى قنا والأقصر ، وأكدت على أهتمام القيادة السياسة في مصر بالأطفال والمرأة بشكل عام وهذا ما نراه في المجالس القومية التى تعمل بجد للقضاء على أية مشكلات ووضع حلول جذرية وأن كل يقوم بدورة من خلال ميثاق شرف ، وأنه لو لم تقم لجان حماية الطفل بدورها سيكون خطر على المجتمع فالأطفال هم مستقبل أى أمة وهم سواعدها التى تبنى وتعمر.


هذا ومن المقرر أن يرأس محافظ الأقصر الأجتماع الموسع الذى ستعقدة اللجنة العامة لحماية الطفولة السبت القادم لعرض مخرجات الورشة وتفعيل ودعم منظومة الحماية.

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