رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية يصحح مفهوما خاطئا عن الزلازل بالعالم |لن تتوقع

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الشعب المصري شعر بزلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، وهذا الزلزال احد توابع الزلازل الذي حدث في الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن مركز هذا الزلزال خارج مصر في شرق المتوسط.



وتابع "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن مصر لم تدخل حزام الزلزال، والمنطقة التي شهدت الزلزال خلال الأيام القليلة الماضية تشهد العديد من الزلزال بصورة متقاربة ، ولكنها لا تكون محسوسة بنفس الزلزال التي حدثت الفترة الأخيرة.

ولفت إلى انه لا يمكن الشعور بالزال قبل وقوعه، معقبًا: "لا يوجد تنبأ بالزلازل على مستوى العالم، ولكن هناك امكانية لتقليل الحد من مخاطر الزلزال، من خلال تحديث الكود الزلزالي للمباني، ورفع التوعية المواطنين بكيفية التعامل مع أي زلزال" .

