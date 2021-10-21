عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية يصحح مفهوما خاطئا عن الزلازل بالعالم |لن تتوقع

زلزال
زلزال

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الشعب المصري شعر بزلزال بقوة 6.3 درجة  على مقياس ريختر، وهذا الزلزال احد توابع الزلازل الذي حدث في الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن مركز هذا الزلزال خارج مصر في شرق المتوسط.


وتابع "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية  على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن مصر  لم تدخل حزام الزلزال، والمنطقة التي شهدت الزلزال خلال الأيام القليلة الماضية تشهد العديد من الزلزال بصورة متقاربة ، ولكنها لا تكون محسوسة بنفس الزلزال التي حدثت الفترة الأخيرة. 

ولفت إلى انه لا يمكن الشعور بالزال قبل وقوعه، معقبًا: "لا يوجد تنبأ بالزلازل على مستوى العالم، ولكن هناك  امكانية لتقليل الحد من مخاطر الزلزال، من خلال تحديث الكود الزلزالي للمباني، ورفع التوعية المواطنين بكيفية التعامل مع أي زلزال" .
 

 

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تصدر تحذير خطير بشأن كورونا في الشتاء

1.7 مليون طن.. الصناعة: مصر أكبر منتج للتمور في العالم بنسبة 18%

البحث عن الأب ونجل عمه.. انقلاب سيارة بمصرف كرم وإنقاذ طفلين في دكرنس

رونالدو وصلاح وجهًا لوجه..موقع مانشستر يونايتد يتحدث عن "الفرعون" قبل موقعة الأحد

المالية: ندرس توفير مخصصات جيدة لسد عجز المدرسين بالمدارس

«دعم استقرار ليبيا» ينهي 10 سنوات من فوضى|وشرط وحيد لتحقيق آمال الليبيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

متي نتخطى ذروة الموجة الرابعة .. مستشار الرئيس يفاجئ الجميع بالرد

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

آخر تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

بصمة كيروش .. قفزة هائلة لـ منتخب مصر في تصنيف الفيفا

صدمة لـ ليفربول .. محمد صلاح مهدد بالغياب 8 مباريات

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتيها حولن الفرح لمأتم

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

فيديو

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

بعد حادث بشرى .. شاهد أقوى حوادث تعرض لها المشاهير "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

عبد المعطى أحمد يكتب: قناعة الرسول وزهده

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ