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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جريمة قتل في موقع تصوير فيلم أليك بالدوين الجديد Rust

أليك بالدوين
أليك بالدوين

وقعت جريمة قتل في موقع تصوير الممثل الأمريكي أليك بالدوين الجديد Rust الذي يقع في نيو مكسيكو، وانتقلت الشرطة فورا إلى موقع الحادث لتبين ملابسات الحادث بحسب موقع ديديلاين الأمريكي. 

أكدت الشرطة على أن إحدى أفراد طاقم فيلم Rust التي تبلغ من العمر 42 عاما، لقت حتفها متأثرة بجروح ناجحة عن إطلاق الرصاص عليها في موقع تصوير فيلم أليك بالدوين. 

توفيت الضحية عقب نقلها على متن مروحية إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو ، ومازال شخص آخر في الرعاية المركزة بعد نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى أخرى. 

لم يتم بعد الكشف عن أسماء ضحايا الحادث المأساوي، وقالت الشرطة في بين لها إنه يتم التحقيق حاليا في كيفية استخدام سلاح ناري مزيف في تصوير مشاهد الفيلم، ويتسبب في مقتل أشخاص. 

تلقت الشرطة مكالمة طارئة تفيد بإطلاق النيران على شخص في موقع التصوير، وقيل إن أحد أبطال الفيلم صوب مسدسا في البروفة غير مدركا أنه يحمل رصاصا حيا، وأصاب رجل في كتفه فيما نقلت السيدة إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في العمدة. 

قررت شركة الإنتاج وقف تصوير فيلم Rust في الفترة الحالية، لضمان سلامة الممثلين وطاقم العمل، وأغلقت الشرطة موقع التصوير وتحفظت عليه.

فيلم Rust من بطولة أليك بالدوين، وتأليف وإخراج جويل سوزا، وتدور أحداثه حول شخص خارج عن القانون سيء السمعة ومخصص مكافأة لقتله، وتتكشف العديد من الأسرار العميقة حول حياته. 

أليك بالدوين Rust جريمة قتل في موقع تصوير فيلم Rust أعمال أليك بالدوين

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