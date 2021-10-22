حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 22-10-2021

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22-10- 2021، في القاهرة والمحافظات.

قالت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة البرنامج، إن حالة الجو اليوم أصبحت تتحسن، بعد أن دخلنا فى فصل الخريف، وعلى المواطنين ارتداء الملابس المناسبة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، يشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، يصاحب ذلك فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس الجمعة، ليلا لطيف على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، يصاحب ذلك فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 19

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 24

شمال الصعيد 29 للعظمى والصغى 19

جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 21.

أما عن نسب الرطوبة خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 30.

السواحل الشمالية العظمى 90 والصغرى 40.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30 .

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.