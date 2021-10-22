عمان.. سعر النفط العماني يسجل 82.75 دولارًا أمريكيًّا

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر ديسمبر 2021 م اليوم 82 دولارًا أمريكيًّا و75 سنتًا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الشبيبة.

وكان قد اعتمد مجلس الوزراء بسلطنة عمان البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي تسعى سلطنة عُمان من خلاله إلى تحقيق عدة أهداف من شأنها الإسهام في بناء وتطوير اقتصاد رقمي مزدهر مستجيب لمتطلبات المستقبل.

ووفقًا لصحيفة "الرؤية" العمانية، يشتمل البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي على مجموعة من المرتكزات الرئيسية والمستهدفات المتوسطة والطويلة الأمد بناءً على التوجهات الوطنية لرؤية عُمان 2040 سعيًا لتحقيقها من خلال مجموعة من البرامج التنفيذية ووفق حوكمة واضحة للتنفيذ والمتابعة.

كما يستند البرنامج على عدة مبادئ رئيسية لتحقيقه، أبرزها إيجاد صناعات وطنية في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص مولدة للدخل مستدامة ومواكبة للتطور التقني، وخلق شراكة استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، وتمكين القطاعات الاقتصادية الواردة في الخطة الخمسية العاشرة رقميًّا.