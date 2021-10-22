تسريب يكشف تصميم جديد لكاميرا هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra

ظهرت بعض التسريبات حول هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra خلال الأسابيع القليلة الماضية، واليوم كشفت بعض التوقعات أن الهاتف الرائد القادم سيحمل مواصفات قوية ينافس به أمثال iPhone 13 Pro Max و Google Pixel 6 Pro ليحصل على لقب أفضل هاتف ذكي.

وبحسب ما ذكره موقع "tomsguide" التقني المتخصص، من المتوقع أن تطلق شركة سامسونج هاتف Galaxy S22 Ultra القادم في العام المقبل، وتلقي أحدث التسريبات نظرة أولى محتملة على صورة تصميم ظهر S22 Ultra.

مميزات هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra

وتأتي التسريبات من المسرب FrontTron، فقد ظهرت هذه الصورة على موقع Weibo الصيني، للوحة الخلفية لهاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، والتي تأتي بتصميم حرف (P) والمخصصة لإعدادات الكاميرا الرئيسية، حيث من المحتمل أن يحصل الهاتف الرائد على خمس كاميرات.

هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra



وفيما يتعلق بالمواصفات، من المحتمل أن يتميز جهاز سامسونج Galaxy S22 Ultra بمستشعر 108 ميجابكسل محسّنًا إلى جانب عدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل و 12 ميجابكسل.



ومن المتوقع أن تزود سامسونج الهاتف بمعالج من نوع Exynos 2200، وقد استلهمت هاتف Galaxy S22 Ultra من سلسلة Note الشهيرة، حيث سيأتي الهاتف بحواف مسطحة في الأعلى والأسفل مع فتحة تحتوي على قلم S Pen.

ووفقا للتسريبات السابقة، سيأتي جهاز سامسونج الرائد القادم بشاشة منحنية عالية الدقة بقياس 6.8 بوصة، من نوع AMOLED تدعم معدل تحديث مرتفع، وقد يأتي هاتف Galaxy S22 Ultra، مزودا بكاميرا سيلفي مثقوبة.

ومن المتوقع أن تظهر تشكيلة Galaxy S22 في شهر يناير أو فبراير، لذلك نتوقع الكثير من الشائعات والتسريبات قبل ذلك الحين.