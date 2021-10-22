سقتها بنفسي.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو لدبابة تحطم سيارة

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو لدبابة تحطم سيارة، وذلك ضمن فاعليات موسم الرياض.



ويظهر في مقطع الفيديو دبابة مجنزرة، وهي تعتلي سيارة من المقدمة وصولُا إلى مؤخرتها، وتحطمها بالكامل، وسط تصاعد دخان كثيف صادر من المعدة الحربية.



وعلق آل الشيخ علي الفيديو عبر حسابه على موقع "انستجرام":" سقتها قبل شوي بنفسي، وعندك فرصة تسوقها زيي وتعيش التجربة، فعاليات كثيرة في منطقة الكومبات فيلد، بكرة ننتظركم، منطقة جديدة بالكامل ورائعة"

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