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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سقتها بنفسي.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو لدبابة تحطم سيارة

موسم الرياض
موسم الرياض

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو لدبابة تحطم سيارة، وذلك ضمن فاعليات موسم الرياض.


ويظهر في مقطع الفيديو دبابة مجنزرة، وهي تعتلي سيارة من المقدمة وصولُا إلى مؤخرتها، وتحطمها بالكامل، وسط تصاعد دخان كثيف صادر من المعدة الحربية.


وعلق آل الشيخ علي الفيديو عبر حسابه على موقع "انستجرام":" سقتها قبل شوي بنفسي، وعندك فرصة تسوقها زيي وتعيش التجربة، فعاليات كثيرة في منطقة الكومبات فيلد، بكرة ننتظركم، منطقة جديدة بالكامل ورائعة"

https://www.instagram.com/tv/CVVprSNBtjx/?utm_medium=share_sheet

 

رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ مقطع فيديو المستشار تركي آل الشيخ دبابة هيئة الترفيه معدة

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