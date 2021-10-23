زيادة في أسعار ميتسوبيشي اكليبس موديل 2022 .. تفاصيل

شهدت النسخة ميتسوبيشي اكليبس موديل 2022 حالة من الارتفاع بالقيمة السعرية داخل السوق المصري للسيارات، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة تبدأ من 5 الاف جنيه الي 10 ألاف جنيه مع الاحتفاظ بنفس القيمة الخاصة بالفئة الأولى.

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اكليبس موديل 2022

تتمتع السيارة ميتسوبيشي اكليبس موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء مكون من 8 سرعات.

ومن خلال هذه الامكانيات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال مدة زمنية تستغرق 8.6 ثانية، بينما يبلغ استهلاك السيارة بنسبة بلغت 6.7 لتر عندما تخوض السيارة مسافات قدرها 100 كيلومتر.

وتضم السيارة ميتسوبيشي اكليبس موديل 2022 باقة من مواصفات الحماية والامان مثل، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS التي تصل لـ 7 وسائد للاعلى تجهيز، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل، وخاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات HAC، بالاضافة إلى خاصية الثبات الالكتروني ESP، إلى جانب مستشعرات ركن وكاميرا خلفية للفئات الاعلى تجهيز، ونظام لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM.

أسعار السيارة ميتسوبيشي اكليبس موديل 2022

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2022 INSPORT GLX محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 425 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2022 INSPIRE GLS محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 460 ألف جنيه بدلًا من 455 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل INSTYLE GLS 2022محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 500 ألف جنيه بدلًا من 490 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل INFINITY GLS 2022 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 550 ألف جنيه بدلًا من 540 ألف جنيه.