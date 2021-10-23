بصورة لهما.. أحمد حسن كوكا يحتفل بعيد ميلاد حسام غالي

حرص احمد حسن كوكا لاعب قونيا سبور التركي، علي تهنئة حسام غالى نجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس النواب وعضو شركة الأهلي لكرة القدم بعيد ميلاده الـ "40"



ونشر كوكا عبر حسابه علي "انستجرام" صورة له برفقة حسام غالي وكتب قائلاً "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي"



يحتفل اليوم حسام غالى نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس النواب وعضو شركة الأهلي لكرةالقدم بعيد ميلاده الـ "40" فهو من مواليد مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وبدأ حياته الكروية في نادي بيلا قبل أن ينضم إلى القلعة الحمراء.



عبر مسيرته الطويلة مع الساحرة المستديرة حصد "الكابيتانو" 13 لقباً مع الفريق الأحمر جاءت بواقع أربع بطولات دورى عام وبطولتين كأس مصر و2 دورى أبطال أفريقيا، 3 كأس السوبر المصرى، بطولة واحدة كأس الكونفدرالية، وبطولة واحدة بكأس السوبر الأفريقى.



وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته، هى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.



وفى شهر مايو عام 2018، أعلن الكابيتانو حسام غالى، اعتزاله النهائى لكرة القدم، فى مشهد كان مؤثر للغاية أبكى جماهير القلعة الحمراء، وخاض مباراة اعتزاله بالإمارات العربية المتحدة ضد فريق أياكس الهولندي، والتى تم تتويج مسيرته فيها بالفوز بهدف نظيف أحرزه صلاح محسن، لتنطلق صافرة نهاية المباراة ومعها نهاية أحد أفضل من ارتدوا شارة قيادة الأهلى ومنتخب مصر على مر التاريخ.