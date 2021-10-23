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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص فى تصادم على الطريق الدائري بشبرا الخيمة

تصادم
تصادم

لقى شخص مصرعه إصطدمت به سيارة  أعلى الطريق الدائري اتجاه القاهرة بالقرب من نزلة بهتيم دائرة قسم ثاني شرطة شبرا الخيمة  وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة 


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ومتوفي أعلى الطريق الدائري اتجاه القاهرة بالقرب من نزلة بهتيم دائرة القسم.


انتقلت قوات الأمن وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث بين كل من سيارة ربع نقل قيادة "م ر ع"، 33 سنة وسيارة ملاكي قيادة "م ن"، 30 سنة ومركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية، قيادة "ش ع ح"، 17 سنة، بائع خضار، توفي متاثرا بإصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ.


وتوصلت التحريات  أنه أثناء سير السيارة الأولى اصطدمت بمركبة التروسيكل من الخلف، وقامت بالدوران للخلف وتصادف قدوم السيارة الثانية فاصطدم بها، وبعد توقيع الكشف الطبي على جثه المتوفي تبين أن الوفاة نتيجه هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية إثر إصابته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شبرا الخيمة القليوبية محافظة القليوبية أمن القليوبية النيابة العامة

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