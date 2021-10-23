النائب علاء مصطفى يعلن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تنفيذي لإعداد الكوادر

أعلن النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومؤسس مبادرة "تنفيذي"، عن البدء في المرحلة الثانية من مبادرة تنفيذي لإعداد الكوادر التنفيذية بعدد ٢٨ من أعضاء مجتمع تنفيذي.

وأضاف مصطفي، في بيان له اليوم، أن المرحلة الثانية من المبادرة عبارة عن ٣٦ ساعة وتحتوي على برامج عملية مكثفة ونماذج محاكاة وتقييمات شخصية، موضحا أنه سيتم التوسع في أولي المحافظات وتحديدا في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، من خلال عقد عدد من المحاضرات التعريفية بالمبادرة وقبول طلبات من الشباب الراغبين في الانضمام للمبادرة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن المبادرة تستهدف تنمية المهارات التنفيذية والإدارية للشاب ومواكبة الأساليب الحديثة في الإدارة، وأن التفكير في إطلاق مبادرة تنفيذي جاء انطلاقًا من الإيمان بدور الشباب في البناء، وتماشيًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وكذلك انطلاقًا من دورنا في تنمية المجتمع وبناء قدرات شبابه.

يذكر أن مبادرة تنفيذي، تهدف للمساهمة في إعداد جيل من الشباب التنفيذي الذي يطمح إلي تعلم المهارات القيادية ومكونات العقلية القيادية الفعالة، وذلك من خلال برامج متخصصة في مجالات بناء القدرات والتدريب والتطوير الوظيفي وريادة الأعمال، وتجمع بين أحدث العلوم الإدارية في تطوير وإعداد التنفيذي الماهر القادر على أداء مهامه بشكل فعال ومتميز، إلى جانب العلوم الإنسانية التي من شأنها تطوير وإنضاج الشخصية التنفيذية.