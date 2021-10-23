ليست الفساتين فقط.. كلمة السر في ختام مهرجان الجونة .. صور

تميزت النجمات المشاركات في مهرجان الجونة السينمائي، بارتدائهن أحدث المجوهرات المميزة والتي أضافت جمالا إلى إطلالاتهن.



وأجمعت الفنانات المشاركات خلال أحاديثهن التليفزيونية علي هامش فعاليات المهرجان، علي أن المجوهرات من القطع الاساسية في اطلالتهن التي لا غني عنها، التي تعطي لمسة فريدة وتضفي لملابسهن رونق خاص.

وبمتابعة مهرجان الجونة ذلك العام واطلالات السجادة الحمراء التي يتنافس عليها الجميع ليحصل علي لقب أفضل إطلالة ذلك العام، برز أهمية ارتداء المجوهرات في العديد من اطلالات الفنانات.

ارتدت الفنانة رانيا يوسف قرط بفص حجر باللون الازرق و اسورة من دار Glamour لتكمل اطلالتها و تتناسب مع فستانها الازرق بقماشة القطيفة، وارتدت ايضا كوليه الثعبان و اسورة علي شكل ثعبان باللون الذهبي من الدار في إطلالة اخري حيث ارتدت فستان قصير باللون الابيض، وارتدت الفنانة مهيرة عبد العزيز قرط صغير الحجم بالذهب الابيض ليتناسب مع فستانها المطرز بشكل أنيق.



كما تألقت الفنانة درة كعادتها بفستان باللون الأزرق الغامق ومزين بإكستنشن على أحد الجانبين باللون الأوف وايت، ونسقت مع الإطلالة قلادة متدلية وخواتم من الماس، وأثناء لقاءها مع الإعلامية لميس الحديدي ذكرت أن المجوهرات من IRAM Jewelry.

وظهرت الفنانة بشري بقرط و خاتم من Glamour لتكمل بهما اطلالتها باللون الفضي الميتال، واعتمدت سارة الطباخ علي حلق ذهبي و خاتم من دار المجوهرات في افتتاح مهرجان الجونة.

وارتدت هبة السيسي خاتم و اسورة و قرط و سلسلة بسيطة من الذهب الأبيض من نفس دار المجوهرات لتكمل بهم اطلالتها بالفستان الفضي الذي يشبه فن الموازيك، واعتمدت لومي خطاب اطلالة ناعمه من سلسلة رقيقة و قرط.

و اكملت ميمي زوجة لاعب الكرة الشهير زيدان قرط وخاتم بشكل بسيط ليضفي جمالا علي فستانها الأصفر، و هذا ما اعتمدته ايضا الفنانه ناهد السباعي في اطلالتها.

كما طلت روجينا باطلالتها الجريئة بقرط دائري من الذهب الابيض مع مكياج بالألوان النود، كما ارتدت ريم العدل قرط دائري ايضا، و غيرهم الكثير حيث اعتمد العديد من الفنانات علي دار Glamour ذلك العام.

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