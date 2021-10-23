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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع معدل التضخم العالمي خلال الأشهر المقبلة

الدكتور نبيل زكي،
الدكتور نبيل زكي، أستاذ اقتصاد دولي

قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ اقتصاد دولي، إنه من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم العالمي خلال الأشهر المقبلة.
 

وأضاف  نبيل زكي  في حواره مع الإعلامية "عزة مصطفى"، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، :"لا نستطيع قراءة الاقتصاد بمعلومة أو خبر لكن لا بد من دراسة كافة العوامل المحيطة"، مردفا: "الطلب العالمي على البترول سيرتفع إلى 800 ألف برميل يوميا".


وأشار: "يوجد ديون في العالم تتخطي 298 تريليون دولار.. في مقابل أن مجمل الدخل القومي العالمي لا يتعدى 85 تريليون دولار".
وأكد الدكتور نبيل زكي، أستاذ اقتصاد دولي،: " معدل التضخم سيزيد بشكل سريع خلال الأشهر المقبلة عالميا".


 أستاذ اقتصاد دولي يوضح أسباب حدوث تضخم عالمي.. فيديو

وقال الدكتور نبيل زكي أستاذ اقتصاد دولي،  تعليقا على التضخم الحالي في الاقتصاد العالمي، إن آخر مرة تعرض العالم للتضخم في الاقتصاد  كان في السبعينيات ووصلت معدلاته لـ 20 %.

وأضاف  نبيل زكي  في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  أزمة جائحة كورونا لها تأثير كبير في حدوث تضخم  الاقتصاد العالمي".

وتابع نبيل زكي :"  هناك أزمة طاقة في العالم  بسبب حدوث  تغيرات كبيرة في المناخ العالمي بما يؤثر على كافة عوامل الحياة ".

وأكمل نبيل زكي :" القوى  العظمى في العالم تسعى  إلى التحول من نظام عالمي قائم إلى نظام آخر لم يتشكل إلى الآن".

وقال نبيل زكي :"  الاقتصاد العالمي الحالي قائم على  العولمة وهيمنة الدولار  ونظام نقدي مالي مكون من بنوك وقطاع مصرفي وصناديق استثمار ومؤسسات مالية كبرى مثل صندوق النقد الدولي".

وأضاف نبيل زكي :"  الصين  تحتكر 28 % من حجم التجارة العالمية  وبسبب بجائحة كورونا هناك مصانع كثيرة أغلقت في الصين بما أثر على سلاسل الإمدادات للكثير من الصناعات بما أثر بالسلب على الاقتصاد العالمي".

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