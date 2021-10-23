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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على طريقة محمد رمضان..مجدى الهوارى أمام طائرة:نفس النفس ولكنكم تحبون نمبر وان

مجدى الهوارى
مجدى الهوارى

نشر المخرج مجدى الهوارى صورة جديدة له من أمام طائرة خاصة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وقال مجدى الهوارى على نفس طريقة محمد رمضان : "زمان واحنا صغيرين أنا وأصحابي لما كنا بنركب ميني باص بجنيه وربع نروح به المعهد و نشرب سجاير ونطفي في الأرض كانت أيام جميلة”.

وأضاف مجدى الهوارى : “ياااااااه لو خيروني بين الأيام ديه.. ودلوقتي أيام الطيارة الخاصة.. هختار طبعا دلوقتِ.. نفس النفس ولكنكم تحبون نمبر وان". 

مجدى الهوارى 

انغام 

وكانت قامت الفنانة أنغام ؛ بإلغاء متابعة المخرج مجدي الهواري وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام.

وقامت أنغام بهذا الفعل عقب انتشار أنباء تفيد ارتباطها بالمخرج مجدي الهواري عقب ظهورهما في أكثر من مناسبة مع بعضهما البعض .

وكانت الفنانة أنغام، قد عبرت  عن استيائها الشديد بسبب تداول اخبار خاطئة عنها، ومعلومات مغلوطة بشأن ارتباطها بالمخرج مجدي الهواري .

مجدى الهوارى 

تنفى خبر زواجها

كتبت أنغام، من خلال خاصية الاستوري عبر تطبيق “الانستجرام”: “للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني اخبار كاذبة وسخيفة زيها .. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه .. أنغام".

وكشفت إدارة مهرجان الموسيقى العربية سر عدم مشاركة الفنانة انغام للعام الثانى على التوالي بالمهرجان وذلك خلال المؤتمر الذى يقام حاليا بمناسبة انطلاق المهرجان فى دورته الثلاثون بالفترة من 1 إلى 15 نوفمبر المقبل.

وقال مجدي صابر رئيس دار الاوبرا : ليس هناك اى خلاف مع أنغام وعدم مشاركتها فى المهرجان للعام الثانى على التوالى كونها ترغب فى عدم تقديم حفلتين متتاليتين بالمهرجان ولذلك رفضت أن تتواجد بالمهرجان ولكن ليس هناك أى خلاف بين المهرجان وأنغام خاصة انها تعشق مهرجان الموسيقى العربية.

بعد أنباء ارتباطهما .. أنغام تلغي متابعة مجدي الهوارى على انستجرام |خاص

مجدي الهواري بصحبة أنغام في الجونة ومحمد الشرنوبي يظهر مع زوجته

وحرصت الفنانة أنغام على حضور العرض المسرحى ياما فى الجراب يا حاوي، حيث نشر المخرج مجدي الهواري صور تجمعه بفريق العمل على المسرح.

وعلق مجدي الهواري قائلاً : “ لما نتكلم عن الحلاوة وعن ليلة حلوة  يبقي لازم تكون فيها الحلوة أنغام  نورتينا ياغالية ” .

"ياما في الجراب ياحاوي" عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" من إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

المخرج مجدي الهواري مجدي الهواري محمد رمضان اخبار مجدى الهوارى اعمال مجدى الهوارى

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