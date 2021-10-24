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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا فؤاد تكشف حقيقة مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم حلم العمر|فيديو

دينا فواد وحمادة
دينا فواد وحمادة هلال من حلم العمر

تحدّثت الفنانة دينا فؤاد خلال ندوتها في موقع صدى البلد، عن مشاركتها في فيلم 200 جنيه وعن حقيقه مشاركتها في جزء ثان من فيلم حلم العمر .

 

قالت دينا فؤاد :" السينما بدأت ترجع بشكل قوي، الافلام  بدأت تحقق ايرادات  بشكل كبير ، وفيلم 200 جنيه مبدئيًا شركة الانتاج ناس كويسين جدا في كلبش1 ، حصلت على  شخصية  انا لحد دلوقتي فعلا بحبها وبحترمها جدًا، وهي  هدي بنت الشيخ صالح مع النجم أمير كرارة".

 

أضافت دينا فؤاد : "بعدها عملوا مسلسل من الجاني كان كل حلقة جريمة قتل،  كنت أنا يعتبر أول بطولة مع  اياد نصار،  الحمد لله كان وشهم حلو عليا ،لما  كلموني علي فيلم 200جنيه ،  فكنت موافقة اكيد كان معانا ممثلين كثيرين ،  و كل حاجة طبعا حلوة وفي الاخر كل واحد له حدوتة عبارة عن مشهدين فانت موجود في وسط الناس دول بتعمل مشهدين تلاته وانا كان شغلي مع احمد رزق واحمد السقا ازاي اقول لا ولما دخلت الفيلم شوفت انه فيلم محترم،  بيناقش كذا موضوع مهم". 

 

 أما عن فيلم حلم العمر قالت دينا فؤاد: "بيقولولي اعملي حاجة تشبه لانني مت في آخر الفيلم ، لو ماكنتش مت واتعرض عليا اعمل جزء تاني، كنت هروح هدية للفيلم مش هاخد حاجة من كتر ما بحب الفيلم ده".

 

اختتمت دينا فؤاد : "فيلم سعد رضا كنت عاملة أكتر من شخصية وكان حاجة جديدة عليا وردود الافعال كانت جيدة ، و نزل علي منصة وكان تريند وكان حديث الناس رغم الخطوات القليلة بس أنا شايفه الحمد لله إني أنا راضية عن خطواتي في السينما".

تكريم دينا فؤاد في صدى البلد:

 

وكانت قد حلت النجمة دينا فؤاد ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري ؛ لتكريمها عن أعمالها الناجحة في عام ٢٠٢١.

 

وحققت دينا فؤاد نجاحا كبيرا هذا العام حيث انتهت منذ أيام حكاية ماريونيت من ضمن حكايات مسلسل وراء كل باب ؛ واستطاعت دينا تحقيق ردود أفعال واسعة على دورها في المسلسل

 

كما تمكنت دينا فؤاد من تحقيق نجاحات كبيرة في رمضان الماضي وذلك خلال دور قدرية في مسلسل اللي مالوش كبير مع النجمة ياسمين عبد العزيز.

 

حرصت دينا فؤاد ومحمود عبد المغني على الظهور من خلال لايف عبر تطبيق “إنستجرام”، للحديث عن نجاح حكاية "ماريونيت".

 

وقال محمود عبد المغني: “مبسوط إن حكاية ماريونيت عجبتكم، كل الناس اللي في المسلسل كانت عايزة تعمل حاجة .. من البداية فيه حماس .. وكان فيه روح حلوه اننا نقدم عمل قوي .. وان يبقى فيه رسالة الناس ممكن تستفيد منها .. وتراجع افكارها من خلال الخمس حلقات دول لأن المشكلة اللي بيتناولها العمل بتواجه ناس كتير جداً .. وانا ودينا فؤاد سمن على عسل اهو".

 

 

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة والأخيرة من "حكاية ماريونيت" من مسلسل "ورا كل باب" العديد من المفاجآت، ولاقت ردود فعل واسعة عبر السوشيال ميديا.

حكاية "ماريونيت" بطولة كل من دينا فؤاد، محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وسبق وتم عرض حكايات "كدبة كبيرة" و"عائلة جيجي" و"رق الحبيب" و"قلب مفتوح" من مسلسل "ورا كل باب".

 

دينا فؤاد الفنانة دينا فؤاد فيلم 200 جنية فيلم حلم العمر جزء ثان من فيلم حلم العمر

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