الإحصاء : 89.1% نسبة إصابات العمل بين الذكور خلال 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منـشآت الـقطـاع الـحـكـومي والــقطـاع الــعــام/ الأعــمـال الـعـام والــقطــاع الـخــاص ( 50 عاملاً فأكثر ) والقطاع الاستثماري عام 2020 .



ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي :





بــلــغ عــــدد حـــالات إصــابـــات الــعمـــل لــلــذكــو ر 10255 حالة بنسبة 89.1٪ والإناث 1255 حـــالــــــة بـنســـبـــة 10.9 ٪ من إجمالي عدد الحالات .

• سجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 1982 حالة بنسبة 17.2٪ ، يليها محافظة الجيزة بعدد 1482حالة بنسبة 9,12 ٪ ، بينما سجلت محافظة الوادي الجديد أقل عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 4 حالات بنسبة 0,01٪ من إجمالي عدد الحالات .



• سجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين 4248 حالة بنسبة 9,36٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 2210 حالة بنسبة 19.2 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعـين وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد المــتـخـصـصــين 86 حالة بنــسبــة 7,0 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات .



• سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 6501 حالة بنسبة 56.5٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 946حالة بنسبة 8.2٪ ، بينما بـلـغ أقــل عدد لـحالات إصابات العمل في نشاط خدمات الافراد الخدمة المنزليه عدد 3 حالات بنسبة 0.3٪ .





• بلغ أكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص ) 3334حالة بنسبة 29.0٪ ، يليها (الخطأ والتصادم بالأشياء ) 2636 حالة بنسبة 22.9 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 23 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات.

