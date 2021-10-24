عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء : 89.1% نسبة إصابات العمل بين الذكور خلال 2020

صدى البلد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  اليوم  الأحد النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منـشآت الـقطـاع الـحـكـومي والــقطـاع   الــعــام/ الأعــمـال الـعـام والــقطــاع الـخــاص ( 50 عاملاً فأكثر ) والقطاع الاستثماري عام  2020   .

                 
 ومن أهم المؤشرات الإحصائية  ما يلي  :  



بــلــغ عــــدد حـــالات إصــابـــات الــعمـــل لــلــذكــو ر  10255 حالة بنسبة  89.1٪  والإناث 1255 حـــالــــــة بـنســـبـــة  10.9 ٪  من إجمالي عدد الحالات .    

 

•  سجلت  محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 1982 حالة بنسبة 17.2٪ ، يليها محافظة الجيزة بعدد 1482حالة بنسبة  9,12 ٪ ، بينما سجلت محافظة الوادي الجديد  أقل عدد  من حالات إصابات العمل حيث بلغت 4 حالات  بنسبة  0,01٪  من إجمالي عدد الحالات  .


• سجلت  مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين 4248 حالة  بنسبة  9,36٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 2210 حالة بنسبة 19.2  ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعـين وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد المــتـخـصـصــين 86 حالة  بنــسبــة 7,0 ٪  من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات .      

                    
•   سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 6501 حالة بنسبة 56.5٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 946حالة بنسبة   8.2٪ ، بينما بـلـغ أقــل عدد لـحالات إصابات العمل في نشاط خدمات الافراد الخدمة المنزليه  عدد 3 حالات  بنسبة 0.3٪ . 
 
      
• بلغ أكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص )  3334حالة بنسبة  29.0٪ ، يليها (الخطأ والتصادم بالأشياء ) 2636 حالة بنسبة  22.9 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 23 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات.  
 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء القطاع الحكومى القطاع الخاص القطاع الاستثماري

ترشيحاتنا

اقترب الرحيل؟.. مفاوضات تجديد عقد صلاح مع ليفربول تصل إلى طريق مسدود

بحضور أبو العينين.. جبالي يستقبل رئيس وزراء ألبانيا

عصام الشوالي معلقاً على كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

رئيس جمهورية المجر: لدينا التكنولوجيا الكافية التي تحمينا من مخاطر الفيضان

القضاء الإداري يعيد منافس "فرج عامر" لانتخابات نادي سموحة

قبل كلاسيكو الأرض.. انسو فاتي يتفوق على جونيور فينسيوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور علي عودة والده لنادي الزمالك

بيان هام من مرتضى منصور بعد قرار عودته لنادي الزمالك

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

القضاء الإدارى يقبل طعن مرتضى منصور بحل مجلس الزمالك ورجوعه للنادي

بعد ٦٠ يوما.. خبير قانونى يكشف موقف مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

هل يجوز التصدق من فوائد شهادات الاستثمار؟.. الإفتاء تحسم الجدل

هل ترك الحذاء مقلوبا حرام ويمنع دخول الملائكة؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركل والضرب.. مشاجرة عنيفة بين لاعبي شباب النصر السعودي والرائد خلال مباراة|فيديو

موحد القطرين.. شاهد رقصة عريس مع والدته وحماته بدلًا من العروس|فيديو

داخل فندق.. شاهد امرأة تعثر على غرفة سرية أسفل سريرها

في مقطع مؤثر .. طلاب يفاجئون معلمهم بسيارة جديدة

فيديو

جت سليمة.. تفاصيل حادثي "الشيفات" وملك أحمد زاهر "فيديوجراف"

فيديو جراف.. البطانة فين.. فساتين فنانات الجونة تسبّبت في أزمات

فيديوجراف.. قصة مذبحة المرج.. رجل وزوجته ينهيان حياة أطفالهما الثلاثة

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ