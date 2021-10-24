عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي يزور المتحف المصري الكبير

هالة السعيد
هالة السعيد

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبنك الاستثمار القومي بزيارة المتحف المصري الكبير، وذلك فى إطار الزيارات الميدانية لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 والوقوف على ما تم إنجازه، ومعرفة المعوقات التى تحول دون تنفيذ تلك المشروعات والعمل على حلها.


وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف للآثار في العالم، وهو ما يساعد في إعطاء دفعة كبيرة لقطاع السياحة في مصر، موضحة أن إجمالي المعتمد للمتحف بخطة العام المالى 2021/2022 يقدر بنحو مبلغ 4.1 مليار جنيه، وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية الخاصة بتأهيل أرض المشروع ومركز ترميم الآثار .


وخلال زيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الأستاذ إسماعيل يوسف المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، تم مقابلة اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، كما تم متابعة الأعمال التى سيتم الانتهاء منها بخطة العام المالى الحالى ( الأعمال الهندسية للمشروع – قاعة عرض توت عنخ آمون ).


وتضمنت الجولة بالمتحف زيارة ساحة المسلة، والبهو وبه واجهات لمناطق استثمارية (بازار – مطاعم)، والدور العلوى به سينما ومسرح ومركز تعليمى، والبهو العظيم الذى يحتوى القطع الضخمة مثل تمثال رمسيس، والدرج العظيم الذى يؤدى لقاعات العرض التاريخى وقاعة توت عنخ آمون، كما تفقد الوفد مبنى عرض مركب الملك خوفو خارج مبنى المتحف، إلى جانب زيارة مركز ترميم الاثار بحرم المتحف المكون من 6 معامل ترميم الاثار و20 معمل تحاليل وصيانة علاجية ووقائية مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية.

التخطيط وزارة التخطيط بنك الاستثمار القومى المتحف المصري الكبير مشروعات الخطة الإستثمارية هالة السعيد

ترشيحاتنا

مدبولى: الحكومة ضخت استثمارات كبيرة فى إدارة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى

تعليم الشرقية: إحالة واقعة اتهام عامل بمدرسة للمديرة بالتعدي عليه لفظيا إلى الشئون القانونية

رئيس الوزراء: نهر النيل بالنسبة لمصر قضية وجودية ترتبط بحياة الشعب

بعد الارتفاع المتواصل.. آخر أسعار الدواجن بالأسواق اليوم «فيديو»

مرتضى منصور يعلن قراره النهائي بشأن كارتيرون وبعض لاعبي الزمالك

القضاء الادارى تكشف حيثيات حكمها بعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

وسام علي صدري.. شاهد| أول رد من مرتضى منصور بعد رجوعه لنادي الزمالك

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور علي عودة والده لنادي الزمالك

بيان هام من مرتضى منصور بعد قرار عودته لنادي الزمالك

بعد ٦٠ يوما.. خبير قانونى يكشف موقف مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

خاص.. أول قرار من وزارة الرياضة على حكم عودة مرتضى منصور للزمالك

هل يجوز التصدق من فوائد شهادات الاستثمار؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وعوده بالتخلص من طالبان.. قائد الجيش الأفغاني مشردًا على أرصفة أمريكا|شاهد

حرب على آبي أحمد.. أول طلب أمريكي حقيقي بالتدخل العسكري ضد حليفة إثيوبيا

بحلول 2050.. 3 ملايين منزل مهدد بخطر الغرق تحت الفيضانات

بالركل والضرب.. مشاجرة عنيفة بين لاعبي شباب النصر السعودي والرائد خلال مباراة|فيديو

فيديو

جت سليمة.. تفاصيل حادثي "الشيفات" وملك أحمد زاهر "فيديوجراف"

فيديو جراف.. البطانة فين.. فساتين فنانات الجونة تسبّبت في أزمات

فيديوجراف.. قصة مذبحة المرج.. رجل وزوجته ينهيان حياة أطفالهما الثلاثة

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ